Fabián Bustos volverá a tener la posibilidad de dirigir a Universitario desde el banquillo y se refirió al rendimiento del equipo en sus últimos compromisos. El técnico argentino destacó la respuesta de sus dirigidos y señaló que el grupo viene mostrando una evolución producto del trabajo realizado.

Consultado sobre lo que significa estar nuevamente dentro del campo para dar indicaciones, Bustos reconoció que es una sensación especial, aunque también resaltó el trabajo de quienes estuvieron al frente del equipo. “Obviamente que es lindo estar adentro. Pero el grupo, mi grupo lo hizo muy bien y los chicos también muy bien”, manifestó.

El entrenador también fue consultado por la reacción del equipo y la mejora que se ha observado en sus últimas presentaciones. En ese sentido, valoró el esfuerzo de sus futbolistas y destacó que los resultados del trabajo comienzan a reflejarse dentro del campo.

“Son tres partidos donde se ha visto una mejora del equipo. Es fruto del trabajo y el esfuerzo de los jugadores”, sostuvo el estratega crema, quien resaltó el compromiso de sus dirigidos durante este periodo.

Finalmente, Bustos fue consultado sobre el proceso de conocimiento del equipo y cómo ese trabajo puede favorecer a Universitario. Sin embargo, evitó entrar en mayores detalles y remarcó que el objetivo del comando técnico está puesto en el rendimiento y los resultados.

“Nosotros estamos enfocados en hacer el trabajo lo mejor posible, hablar de nuestros partidos y dedicarnos a conseguir los resultados, nada más”, sentenció.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 3-0 a Juan Pablo II, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 1 de noviembre desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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