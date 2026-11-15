La preocupación se instaló en Universitario de Deportes luego de que Gianluca Lapadula tuviera que abandonar el campo durante el amistoso entre Perú y Bolivia. El delantero sintió una molestia en la parte posterior del muslo izquierdo y pidió su cambio a los 54 minutos. Su situación genera expectativa en el cuadro crema, que se prepara para afrontar un compromiso decisivo ante Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026.

El atacante había tenido una noche especial con la Selección Peruana, pues consiguió anotar uno de los goles en la victoria por 2-0 frente al combinado boliviano. Sin embargo, su salida encendió las alarmas, especialmente porque Universitario necesita contar con sus principales figuras para la última jornada del campeonato.

Tras lo sucedido, el propio Lapadula intentó transmitir tranquilidad y explicó que había sentido una molestia que, inicialmente, no parecía demasiado fuerte. “Sentí algo no muy fuerte, liviano y salí. Ahora vamos a ver lo que pasó”, manifestó el delantero luego del encuentro disputado en el estadio Alejandro Villanueva.

En medio de esta incertidumbre, Fabián Bustos se pronunció sobre el estado físico del atacante y dio una primera referencia sobre el tiempo que podría permanecer alejado de las canchas. El entrenador argentino todavía espera conocer cómo evoluciona el futbolista, por lo que su situación continuará siendo evaluada por el departamento médico de la institución.

“No sé, vamos a ver mañana, vamos a analizar cómo está, pero posiblemente tiene para una semana afuera”, señaló el estratega de Universitario al ser consultado por la situación de Gianluca Lapadula. De esta manera, el técnico dejó abierta la posibilidad de que el delantero pueda recuperarse en los próximos días.

La principal incógnita pasa por saber si el ‘Bambino’ estará disponible para visitar a Sport Huancayo, encuentro programado para el domingo 22 de noviembre. Si se cumple el tiempo de recuperación mencionado por Bustos, su presencia podría quedar sujeta a cómo responda físicamente durante los siguientes entrenamientos y a la evaluación del cuerpo médico.

Por otro lado, el entrenador también se refirió a las posibilidades que mantiene Universitario de conseguir la clasificación directa a la final del campeonato. Pese a las dificultades que atraviesa el equipo, Bustos pidió no dar por perdido al conjunto merengue y dejó en claro que todavía existe la posibilidad de alcanzar ese objetivo en la última jornada.

“Vamos a ver, no nos den por vencidos porque podemos ser finalistas directos, hay chances”, expresó el técnico argentino. Ahora, el cuadro crema deberá concentrarse en su visita a Huancayo, mientras espera conocer si podrá contar con Lapadula para un partido que puede ser determinante en la definición de la Liga 1 2026.

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