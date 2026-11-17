A pocos días para el encuentro con Sport Huancayo que será crucial en la definición del Torneo Clausura, en Universitario de Deportes continúan afinando detalles para confirmar a los miembros de la delegación que viajará a la ‘Incontrastable’. En ese sentido, con la baja confirmada de Gianluca Lapadula por lesión, se abrió la interrogante sobre su posible sustituto en el equipo titular.

‘Lapa’ sufrió una distensión muscular en el muslo posterior izquierdo durante el partido de la Selección Peruana frente a Bolivia, teniendo que ser sustituido por Adrián Ugarriza a los 55′. Con las alarmas encendidas en Universitario, empezaron a barajarse varios nombres para que Fabián Bustos pudiera rearmar su bloque ofensivo.

Es ahí donde apareció la opción de que Lisandro Alzugaray pudiera entrar en la convocatoria de la ‘U’. Después de sufrir un desgarro muscular en la pierna izquierda en el encuentro frente a Sport Boys, el argentino logró recuperarse a tiempo y retomó los entrenamientos a la par de sus compañeros.

En ese sentido, parecía abrirse el camino para que ‘Licha’ sea una alternativa para que Bustos lo ubique al lado de Alex Valera o sea una pieza de recambio para la etapa complementaria. Sin embargo, esto no será así, tal como lo confirmaron en la última emisión del programa Modo Fútbol.

Lisandro Alzugaray tiene contrato con Universitario hasta finales del 2027. (Foto: Getty Images)

Según la citada fuente, si bien el exjugador de LDU de Quito viene entrenando con normalidad, el comando técnico de Universitario no lo arriesgará sabiendo que Sport Huancayo se juega mucho en ese partido, por lo que han decidido que se quede en Lima y no viaje con el resto del plantel.

Recordemos que, si bien la ‘U’ tiene chances de ganar el Torneo Clausura si vence al ‘Rojo Matador’, depende de lo que suceda en el encuentro entre Sporting Cristal y Cienciano. Si finalmente los huancaínos terminan llevándose el segundo certamen del año, los cremas igual tiene asegurado su lugar en las semifinales de los play-offs.

En ese sentido, Bustos y sus colaboradores prefieren priorizar la recuperación de Lisandro Alzugaray, con el objetivo de tenerlo en óptimas condiciones para unas hipotéticas semifinales o, de darse el caso, para afrontar las finales ante Alianza Lima. Como se sabe, el cuadro íntimo tiene asegurado su lugar en la final tras ganar el Torneo Apertura y terminar como líder de la tabla acumulada.

Lisandro Alzugaray registra siete goles y cuatro asistencias con Universitario en la temporada 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 2-2 con CD Moquegua, Universitario volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 22 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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