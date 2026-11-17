Tras asegurar su clasificación a la final de la Liga 1 2026 con anticipación, luego de ganar el Torneo Apertura y terminar como líder de la tabla acumulada, en Alianza Lima vienen planificando con calma lo que será su último partido del Torneo Clausura, en el que recibirán este fin de semana a FC Cajamarca en el Estadio Alejandro Villanueva.

En medio de eso, existe la preocupación de la hinchada blanquiazul sobre la recuperación de tres piezas claves dentro del equipo y que serán titulares indiscutibles en las dos finales de los play-offs: Jairo Vélez, Renzo Garcés y Marco Huamán. ¿Estarán listos para jugar este sábado y sumar minutos ante el cuadro cajamarquino?

Como se recuerda, Garcés no fue convocado por Mano Menezes para el último amistoso de la Selección Peruana frente a Bolivia a raíz de una fractura en los huesos de su nariz, luego de un choque con Neri Bandiera en el duelo frente a Cienciano. Tras esto, el zaguero volvió a los entrenamientos con Alianza Lima con una máscara de protección.

Según al información del periodista Gerson Cuba, el defensor se encuentra apto para jugar, pero el comando técnico priorizará su recuperación total y es casi un hecho que no será considerado para el choque con FC Cajamarca. El área médica prefiere no exponerlo en un partido que no define nada.

Renzo Garcés no estuvo en el último amistoso de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

En cuanto a Vélez, si bien sí fue convocado, no jugó contra la ‘Verde’ al arrastrar una distensión traumática en el vasto externo del muslo derecho. Este caso es distinto, pues sigue trabajando en el gimnasio del club y por ahora no entrena a la par de sus compañeros, por lo que está descartado del encuentro del sábado.

Por último, Huamán, que también estuvo en la lista de Mano Menezes y no jugó por tener un esguince de segundo grado en el tobillo izquierdo, evoluciona favorablemente de sus molestias y pronto podría recibir el alta médica. Al igual que Garcés, el comando técnico no lo arriesgará ante FC Cajamarca.

Con esto, a menos que la situación cambie en los próximos días, Jairo Vélez, Renzo Garcés y Marco Huamán apuntan a recuperarse por completo para llegar al 100% a las finales de los play-offs, por lo que no sumarían minutos este sábado en Matute. Pablo Guede quiere tenerlos a todos listos para no dejar nada al azar pensando en la obtención del título nacional.

Jairo Vélez estaría del todo recuperado para disputar las finales con Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Los Chankas, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a FC Cajamarca, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 21 de noviembre a las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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