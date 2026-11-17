André Carrillo no la está pasando nada bien en Brasil, pues Corinthians no se aleja de la zona de descenso y sigue coqueteando con disputar la Serie B en la próxima temporada. Todavía restan cuatro partidos por delante y el ‘Timao’ necesita cambiar la tónica de su rendimiento si quiere salvarse, algo que no será nada sencillo con grandes como Inter de Porto Alegre y Gremio en la disputa por no perder la categoría.

En medio de esto, recientemente la prensa brasileña se refirió al futuro de André Carrillo y a las posibilidades que tiene de quedarse en Corinthians para el 2027, independientemente de lo que suceda con el equipo en en las últimas jornadas del Brasileirao. Así pues, todo hace indicar que el volante no continuará en el plantel y tendrá que buscar nuevos aires para su carrera.

Según informó el periodista Thiago Rodrigues, la ‘Culebra’ cuenta con pocas chances de seguir en el fútbol brasileño y mencionó que ya tendría diálogos con Alianza Lima. “Con pocas chances de continuar en el Corinthians en 2027, André Carrillo ya tiene conversaciones con el Alianza Lima, su primer club como profesional”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

André Carrillo llegó a Corinthians a mediados del 2024. (Foto: Getty Images)

Esta no es la primera vez que desde Brasil reportan un vínculo entre Carrillo y el cuadro íntimo. Lo cierto es que desde Alianza Lima no se han pronunciado al respecto, por más que el área deportiva esté trabajando en la conformación del plantel para el 2027. Lo más seguro es que esto se defina cuando finalice la presente temporada de la Liga 1.

Por otro lado, América Deportes precisó que Carrillo también cuenta con opciones de México y China, sin dar mayores detalles de los clubes que estarían tras sus pasos. Lo único claro hasta el momento es que el panorama lo pone fuera de Corinthians cuando finalice su contrato en diciembre de este año. Recordemos que llegó al ‘Timao’ en septiembre del 2024.

Con 35 años encima, el nombre de André Carrillo sigue siendo observado por el comando técnico de la Selección Peruana y, si bien no estuvo en la última convocatoria para el amistoso contra Bolivia, es posible que Mano Menezes lo vuelva a tomar en cuenta en el 2027 de cara al inicio de las Eliminatorias 2030. Precisamente por eso parece lógico que quiera buscar nuevos aires para no perder continuidad.

André Carrillo no estuvo en la última convocatoria de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Corinthians?

Luego de empatar sin goles con Sao Paulo, Corinthians volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Botafogo, en el compromiso correspondiente a la fecha 35 del Brasileirao 2026. Dicho encuentro está programado para este miércoles 18 de noviembre desde las 7:30 p.m. (horario de Perú, con dos horas más en Brasil) y se disputará en el Neo Química Arena.

En cuanto a la transmisión en territorio peruano, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR