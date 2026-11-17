A falta de una jornada para que termine la etapa regular de la Liga 1 2026, varios clubes vienen trabajando con antelación para definir la conformación de sus planteles para la próxima temporada, considerando que algunos tendrán competición internacional y quieren dar la talla. En ese sentido, en las últimas horas se pudo conocer que un club peruano está tras los pasos de un mundialista con Ecuador y que recientemente fue titular indiscutible en la Copa del Mundo de este año: Hernán Galíndez.

Según informó el periodista ecuatoriano Alejandro Ruilova, Hernán Galíndez es pretendido por tres clubes de cara a la temporada 2027: la Universidad Católica de Ecuador, Aucas y un equipo de la Liga 1. Si bien no mencionó el nombre de la institución peruana que quiere al portero, señaló que ya habría una oferta formal sobre la mesa.

“Según investigaciones, el arquero ecuatoriano Hernán Galíndez tendría ofertas de la U. Católica de Ecuador, Aucas y desde el Perú. Aún mantiene un año de contrato con Huracán. Según pude conocer, entre LDU de Quito y Hernán no han existido conversaciones al momento”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Un detalle no menor es que Galíndez renovó en 2025 con Huracán hasta finales del 2027, por lo que el club que quiera ficharlo deberá negociar su transferencia con el conjunto argentino. De no ser ese el caso, el propio guardameta tendría que definir su desvinculación por su cuenta.

Hernán Galíndez jugó dos Mundiales con la Selección de Ecuador. (Foto: Getty Images)

Antes de retirarse de la Selección de Ecuador en julio de este año, Hernán Galíndez, argentino de nacimiento, llegó a registrar 39 partidos disputados. Asimismo, es considerado un histórico de la ‘Tri’ por su papel relevante al ser titular en los dos últimos Mundiales, jugando tres encuentros en Qatar 2022 y cuatro en Norteamérica 2026.

En la última temporada del fútbol argentino, el portero de 39 años jugó 32 encuentros, todos por la Liga Profesional Argentina, recibiendo 32 goles y acumulando 11 partidos con el arco en cero. De concretarse su llegada al fútbol peruano, significaría un salto de calidad para el club que concrete su fichaje.

Estamos hablando de un arquero con basta experiencia internacional y que a su edad se mantiene vigente en un torneo exigente como el argentino. Todo se definirá en los próximos meses y dependerá de sus pretensiones para el 2027, lo que implica que la propuesta sea interesante desde lo deportivo y económico.

Un detalle no menor es que la Liga 1 2027 reducirá el límite de cupos de extranjeros a comparación de este año. En este 2026 se permitieron siete jugadores foráneos, con la posibilidad de tenerlos a todos en cancha. Para el año que viene los clubes podrán inscribir a seis extranjeros, pero solo cinco podrán alinear en el campo simultáneamente.

Hernán Galíndez tiene contrato vigente con Huracán hasta finales del 2027. (Foto: Getty Images)

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