El pasado mes de septiembre, la Selección Peruana Sub-20 dejó buenas sensaciones luego de quedarse con la medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, venciendo por 2-1 a Chile en el partido para entrar al podio. Sin embargo, lo que vino después para el equipo de Thiago Kosloski se salió de esa línea ascendente y volvió a tejer las dudas pensando en el Sudamericano Sub-20 que se disputará el próximo año en Colombia.

Esto tomó aún más fuerza tras la estrepitosa goleada por 9-0 a manos de Brasil, sufrida el último lunes en un amistoso internacional disputado en el Estadio Olímpico de Pará, en Belém. Este fue el segundo duelo de preparación ante la ‘Canarinha’, pues el pasado viernes 13 de noviembre también caímos por 2-0.

El abultado resultado dejó múltiples reacciones en la opinión pública, ya que históricamente el seleccionado brasileño, independiente de la categoría, suele ser superior al nuestro; no obstante, el 9-0 grafica una situación aún más preocupante y pone en tela de juicio la capacidad de este equipo para realizar un buen papel en el próximo Sudamericano Sub-20.

Así pues, en medio de una oleada de críticas hacia el equipo de Thiago Kosloski, Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF, salió al frente y se refirió a lo sucedido en territorio brasileño. En directivo aseguró que este tipo de amistosos sirven como un banco de pruebas y en medio de eso estamos expuestos a buenos o malos resultados, asegurando que este 9-0 en contra servirá para sacar conclusiones.

“Los amistosos son para probar sistemas, carácter de jugadores, comportamientos cuando usan la sagrada bicolor. En ese sentido, siempre estaremos expuestos a buenos o malos resultados, la Sub-20 hoy es para analizar más a fondo, fueron dos juegos en Brasil. Sacaremos conclusiones”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

La Selección Peruana Sub-20 registró dos derrotas en su visita a Brasil. (Foto: ITEA Sports)

Para Ferrari, si bien el resultado de la Selección Peruana Sub-20 debe preocuparnos, también nos deja un escenario para analizar a profundidad y ver qué conclusiones puede sacar el comando técnico de estos encuentros de preparación frente a Brasil.

Claramente hay una línea irregular luego de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, pues antes de enfrentar a la ‘Verdeamarela’, la ‘Bicolor’ tuvo dos amistosos con Ecuador y cosechó un empate por 1-1 y una derrota por 3-2. En ese sentido, queda en evidencia que Thiago Kosloski tendrá mucho por hacer de cara al próximo torneo de la categoría.

El equipo peruano que se paró ante Brasil estuvo conformado por Fabrisio Mesías en el arco; Joaquín Verde, Samuel Pereda, Jussepi García y Duham Ballumbrosio en la línea defensiva; Philipp Eisele, Gerson Castillo y Piero Cari en el mediocampo; mientras que Joao Cuenca, Christopher Loayza y Nicolás Rengifo lideraron la ofensiva.

La Selección Peruana afrontará el Sudamericano Sub-20 en enero. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo comienza el Sudamericano Sub-20 de Colombia?

El Sudamericano Sub-20 2027 comenzará el 22 de enero y se disputará hasta el 7 de febrero de 2027. El campeonato tendrá como sede a Colombia y los partidos se jugarán en las ciudades de Medellín y Envigado. Participarán las diez selecciones afiliadas a la CONMEBOL, que buscarán uno de los cuatro cupos sudamericanos para el Mundial Sub-20 2027, que se realizará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

¿En qué grupo está Perú en el Sudamericano Sub-20?

La Selección Peruana Sub-20 quedó ubicada en el Grupo A, junto a Colombia, Paraguay, Chile y Ecuador. Por su parte, el Grupo B estará integrado por Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y Bolivia. El equipo dirigido por Thiago Kosloski tendrá que enfrentarse a cuatro rivales en la fase inicial, con el objetivo de ubicarse entre los primeros lugares y avanzar a la siguiente instancia.

¿Cuál es el formato del Sudamericano Sub-20?

El Sudamericano Sub-20 contará con diez selecciones divididas en dos grupos de cinco equipos. En la primera fase, cada país disputará cuatro partidos bajo el sistema de todos contra todos, a una sola rueda. Los cuatro primeros de cada zona avanzarán a la fase final, mientras que los equipos que terminen en el quinto puesto quedarán eliminados.

La segunda etapa tendrá un formato diferente al de anteriores ediciones, o sea, ya no tendremos el clásico hexagonal. Los dos primeros de cada grupo disputarán las semifinales: el líder del Grupo A enfrentará al segundo del Grupo B, mientras que el primero del Grupo B jugará ante el segundo del Grupo A. Los ganadores avanzarán a la final para definir al campeón del Sudamericano.

En cuanto a la clasificación al Mundial Sub-20 de 2027, los dos finalistas conseguirán directamente sus boletos. Los otros dos cupos se definirán mediante partidos adicionales: los terceros y cuartos de cada grupo disputarán dos encuentros preclasificatorios, y sus ganadores enfrentarán a los perdedores de las semifinales. Los vencedores de esos últimos cruces completarán los cuatro representantes sudamericanos en la cita mundialista.

La Selección Peruana integra el Grupo A del Sudamericano Sub-20 con Colombia, Paraguay, Chile y Ecuador. (Foto: ITEA Sports)

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