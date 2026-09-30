Después de muchas idas y vueltas, con días en donde aparentemente contaba con el respaldo de la administración de Franco Velazco, finalmente el último martes se hizo oficial la salida de Héctor Cúper de Universitario de Deportes. En medio de esto y con Piero Alva como entrenador interino –hoy dirigirá la práctica en Campo Mar–, las cabezas de la ‘U’ aceleraron todo para no tardar en encontrar al sustituido ideal para el banquillo merengue, encontrándolo en un viejo conocido: Fabián Bustos.

Según pudo conocer Depor, las negociaciones avanzaron rápidamente el mismo martes y todo se concretó durante la noche. Si bien solo hace falta que le envíen la documentación para firmar como nuevo director técnico de Universitario, los términos importantes ya están cerrados y Fabián Bustos tomará la posta de Héctor Cúper con el objetivo de llevar al club de Ate hacia el tan ansiado tetracampeonato.

Cuando parecía que Cúper iba a seguir siendo entrenador de la ‘U’ en el reinicio del campeonato, pues desde su entorno aseguraron que nadie de la administración se había acercado para plantear la resolución de su contrato, esto cambió durante la tarde de ayer. Y es que la llegada de Franco Velazco a Campo Mar fue una señal clara de que podríamos tener novedades con el correr de las horas.

Así, Héctor Cúper se marchó de tienda crema habiendo dirigido 14 partidos, con un balance de siete triunfos, cinco empates y dos derrotas entre Liga 1 y Copa Libertadores. El argentino perdió solamente ante Cienciano (2-0) y Deportivo Garcilaso (4-0), siendo este último el resultado más contundente de su etapa. En el torneo continental disputó dos encuentros, ambos terminaron 0-0, mientras que su recorrido en el campeonato local hizo que la ‘U’ pelee por los primeros lugares, pero son convencer futbolísticamente.

Fabián Bustos salió campeón con Universitario en el año de su centenario. (Foto: AFP)

El regreso de Fabián Bustos supone la vuelta de un conocido de la casa, que entiende perfectamente las necesidades del plantel y no tendrá que atravesar por un tortuoso proceso de adaptación para tomar este fierro caliente. A dos puntos de Deportivo Garcilaso en la tabla de posiciones del Torneo Clausura, en la interna de Universitario creen firmemente en que el argentino podrá sacar la mejor versión de este grupo de futbolistas.

En su primera etapa en el cuadro estudiantil, donde quedó en la historia por ser el técnico que sacó campeón al club en el año de su centenario, Fabián Bustos dirigió 49 compromisos con 29 victorias, 12 empates y solo ocho derrotas. Tras su salida en abril del 2025, el cordobés pasó por Olimpia de Paraguay y Millonarios de Colombia, club que dejó a inicios de septiembre de este año.

Un detalle a tomar en cuenta es que Bustos no podrá dirigir en el banquillo durante sus tres primeros partidos con Universitario en el Torneo Clausura, pues arrastra una sanción de cuatro fechas del año pasado, de las cuales ya cumplió una. Edgardo Adinolfi, su asistente técnico, tomará su lugar en el reinicio de la Liga 1, cuando los cremas reciban a Melgar en el Estadio Monumental.

Fabián Bustos dirigió a Olimpia y a Millonarios tras su salida de Universitario en el 2025. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 4-0 a manos de Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad luego del receso cuando reciba a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 10 de octubre desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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