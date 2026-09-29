Universitario de Deportes podría atravesar un nuevo cambio en su comando técnico. Tras la salida de Héctor Cúper, Piero Alva asumiría de manera interina la dirección del primer equipo, mientras la administración crema evalúa las opciones para definir al próximo entrenador. Entre los nombres que aparecen está el de Fabián Bustos, con quien, según César Luis Merlo, existen conversaciones avanzadas.

El 2026 comenzó con Javier Rabanal como entrenador de Universitario de Deportes. El español tomó el cargo luego de la salida de Jorge Fossati y fue el encargado de iniciar la temporada al frente del conjunto merengue. Sin embargo, su ciclo no logró sostenerse durante todo el Torneo Apertura y la institución decidió ponerle fin a su etapa.

Tras la salida de Rabanal, Jorge Araujo asumió las funciones de manera interina. El exfutbolista y entrenador crema tomó las riendas del primer equipo mientras Universitario buscaba definir a su siguiente técnico. Su presencia en el banquillo permitió al club afrontar los compromisos inmediatos antes de anunciar al reemplazante definitivo.

La siguiente apuesta de la institución fue Héctor Cúper. El argentino llegó a Universitario con experiencia internacional y asumió el reto de conducir al equipo en una temporada que incluía competencias locales e internacionales. De esta manera, Cúper se convirtió en el tercer entrenador relacionado con el primer equipo durante el 2026.

Sin embargo, los resultados recientes terminaron provocando un nuevo movimiento. Tras la salida del estratega argentino, Piero Alva quedó como encargado de manera interina. El exdelantero tendrá la responsabilidad de dirigir al equipo mientras la institución define quién será el entrenador que asumirá el cargo de forma permanente.

En ese escenario aparece Fabián Bustos. El técnico argentino, que ya conoce el fútbol peruano tras su paso por Universitario, mantiene conversaciones avanzadas con la institución, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial de su llegada. De concretarse el acuerdo, Bustos se convertiría en el quinto técnico de la ‘U’ durante el 2026.

¿Cuándo fue la última vez que pasó en la Liga 1?

El antecedente más reciente se encuentra en la presente temporada con ADT. El conjunto de Tarma inició el 2026 con Pablo Trobbiani, quien dirigió hasta la fecha 11 del Torneo Apertura. Tras su salida, Diego Ripacolli, quien era su preparador físico, asumió como interino desde la fecha 12 hasta la jornada 17.

Para el Torneo Clausura, ADT contrató a Francisco Usúcar, quien asumió el 29 de junio. Sin embargo, su ciclo duró apenas seis fechas y fue despedido el 25 de agosto. Juan Cahuas tomó el equipo de manera interina en la fecha 7, pero cayó 3-1 ante Sport Huancayo, convirtiéndose en el cuarto técnico del club en la temporada.

El 2 de septiembre, ADT anunció a Víctor Rivera como su nuevo entrenador. El ‘Chino’ debutó en la fecha 8 del Clausura con una derrota por 3-0 ante Melgar y luego perdió 2-0 frente a Alianza Lima, aunque consiguió recuperarse con un triunfo 2-1 sobre Cienciano en el partido pendiente de la fecha 9. Con Rivera, el cuadro tarmeño llegó al quinto entrenador del 2026.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 4-0 a manos de Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad luego del receso cuando reciba a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 10 de octubre desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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