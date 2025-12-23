La conversación entre Universitario y Jorge Fossati parecía cerrada tras la salida del técnico uruguayo, pero sus recientes declaraciones sobre un presunto incumplimiento de pagos reabrieron un capítulo que la dirigencia prefería mantener en silencio. En su intento por explicar por qué no continuó en el club, el exentrenador mencionó detalles económicos que incomodaron a la administración crema. Ante ello, Franco Velazco tomó la palabra y decidió responder, aunque dejando claro que, según él, hay acuerdos de confidencialidad que no debieron romperse. La tensión volvió a instalarse en la interna merengue.

Velazco se refirió al tema luego de la presentación de Javier Rabanal como nuevo DT, momento en el que fue consultado directamente por los comentarios del estratega uruguayo. El administrador aseguró que los términos del contrato estaban destinados a discutirse únicamente en privado y no en entrevistas públicas.

En ese sentido, lamentó que Fossati decidiera revelar información que, para él, compromete innecesariamente la relación con la hinchada. “Era algo que se iba a manejar de forma privada. Si él ha decidido mencionar algo, es él quien queda expuesto ante los hinchas”, señaló en diálogo con Omar Dávila, remarcando que no tiene intención de iniciar un intercambio de acusaciones.

Aun así, Velazco dejó claro que Universitario no aceptará presiones ni pondrá en riesgo su estabilidad financiera. Explicó que el área legal continúa evaluando los términos de la desvinculación y que no se permitirán decisiones que puedan afectar al club, independientemente del peso del entrenador saliente.

Jorge Fossati tomó la palabra. (Foto: Andina)

Las diferencias contractuales que marcaron la ruptura

Más adelante, el administrador crema profundizó en el fondo del problema. Según expresó, los comentarios de Fossati podrían dar a entender que la ‘U’ no desea cumplir con sus obligaciones, algo que considera incorrecto. Afirmó que todo responde a una negociación que no llegó a buen puerto, pese a los intentos de ambas partes.

Contó que fue él mismo quien comunicó al técnico que la directiva consideraba agotada la conversación. “Le dije que cualquier tema contractual debía manejarlo la gerencia y que no merecíamos entrar en un conflicto económico”, comentó, subrayando que la institución no está dispuesta a prolongar un escenario que solo aumenta la tensión.

Velazco también se refirió al “desgaste” que mencionó Fossati días atrás. Señaló que, si bien nunca lo expresó públicamente, sí existió una acumulación de situaciones que fue deteriorando la relación entre el DT y la institución. Todo habría comenzado, según indica, cuando el entrenador hizo públicos algunos detalles sobre su situación contractual en una entrevista previa.

En paralelo, la salida de Fossati también deja interrogantes sobre su futuro inmediato. El uruguayo afirmó que manejaba posibilidades en México y Uruguay, aunque ninguna avanzó hasta ahora. Tampoco está descartado que reciba una oferta desde la Liga 1, aunque por el momento su distancia con la ‘U’ se mantiene.

Finalmente, Velazco prefirió cerrar el tema recordando los buenos momentos. “Me quedo con el Fossati tricampeón”, dijo, aunque dejó claro que el proceso contractual continúa su curso. El caso seguirá en evaluación, pero la dirigencia dejó sentada su postura frente a un episodio que promete seguir generando debate.

