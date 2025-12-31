En las últimas horas, el nombre de Sekou Gassama volvió a convertirse en tema central entre los hinchas de Universitario, luego de que surgiera la posibilidad de que el delantero recién llegue al país en la segunda quincena de enero. La versión encendió las alarmas, sobre todo porque el atacante arrastra un largo periodo sin actividad y su presencia en la pretemporada era vista como un punto clave para recuperar ritmo. Entre dudas, críticas y especulaciones, afición crema esperaba una respuesta oficial de Franco Velazco para que aclare un panorama que parece volverse más confuso, el administrador relevó la verdadera razón de la posible tardía llegada de Gassama.

En medio de esa incertidumbre, la administración decidió dar la cara y explicar lo que realmente está sucediendo con el atacante hispano-senegalés. Fue Franco Velazco, administrador del club, quien tomó la palabra en una entrevista reciente y abordó sin rodeos los rumores que circulaban sobre la llegada tardía del jugador a la pretemporada del equipo dirigido por Javier Rabanal.

Velazco señaló que la preocupación en redes sociales se detonó por información incompleta y, en algunos casos, malinterpretada. Además, remarcó que detrás del retraso no existe un tema deportivo o contractual, sino una situación personal del propio futbolista. Incluso criticó la forma en que algunos hinchas reaccionaron sin conocer el contexto real que envuelve al nuevo refuerzo crema.

El directivo reveló que Gassama atraviesa un momento muy delicado en el plano familiar, lo que explica su ausencia temporal. En palabras del propio administrador, “él tiene un problema familiar muy delicado, que esperemos se pueda solucionar”, dejando en claro que la institución ha decidido priorizar el aspecto humano antes que cualquier apuro deportivo. Según afirmó, el club está brindando apoyo y manteniendo la confidencialidad por respeto a los familiares involucrados.

A pesar de la situación, Velazco también quiso recalcar que el atacante ya recibió una rutina física específica diseñada por el comando técnico. En ese sentido, aseguró que la planificación no se encuentra desatendida y que el futbolista viene cumpliendo tareas que facilitarán su adaptación cuando finalmente se integre al plantel. “Se integrará en la quincena de enero”, puntualizó el administrador, aunque no descartó que, si las circunstancias lo permiten, su incorporación pueda darse antes.

El directivo también se refirió a la ola de críticas en redes sociales desde que se anunció la contratación del delantero. Para él, muchas de las reacciones se basaron en prejuicios o expectativas distorsionadas sobre su trayectoria reciente. Incluso lamentó que algunos seguidores emitieran opiniones ofensivas sin tener información completa. “La única forma de valorar a un jugador es por su desempeño en el campo, cosa que aún no ha ocurrido”, afirmó.

Gassama, vale recordar, viene de una temporada con poca actividad y eso también contribuyó a generar dudas sobre su fichaje. Sin embargo, Velasco explicó que el comando técnico tenía claras sus características desde antes de cerrar la operación. De hecho, aseguró que el delantero cumple exactamente con el perfil solicitado por Rabanal. “Es el ‘9’ que estábamos esperando, reúne todas las condiciones tácticas y técnicas que buscaba el profesor”, expresó.

Finalmente, en medio del ruido generado por su posible tardanza, también se recordó que el jugador firmó por una temporada y que aún debe pasar exámenes médicos cuando arribe. Mientras la hinchada crema aguarda que su llegada se concrete sin más contratiempos.

