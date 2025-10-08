Gerardo Ameli, DT de Alianza Atlético, reveló por qué no le molestó haber jugado contra Universitario en el Estadio Mansiche. ¿Desde cuándo sabía que se tomarían esta medida? “A mí me molesta cuando me cambian algo que no está previsto. Cuando me cambian algo que no está previsto, y eso le da una ventaja a alguien, ahí sí me molesta o me siento incómodo si fuese a favor mío. Ahora, cuando las cosas están claras... Nosotros ya sabíamos que contra la ‘U’ y Alianza Lima no jugábamos en el Campeones del 36 e íbamos a jugar en Trujillo, porque nuestro estadio no para recibir tanto público; una parte tiene que ver con eso, y otra porque entiendo que el club también necesita recaudar y es un estadio (el Mansiche) que le permite recaudar mucho más que el Campeones del 36. Esa recaudación sirve para que nosotros mejoremos la logística, mejoremos cosas del predio, nuestros jugadores cobren el salario al día. Nosotros sabíamos desde enero que íbamos a jugar en el Mansiche, porque en el 2024 hubo un problema cuando jugamos contra la ‘U’, la gente tumbó una puerta, se armó lío y quedó que no podíamos recibir un partido así, con mucho más público visitante. Se tomó la decisión y nos avisaron en enero que iba a ser así, y sobre el final de la temporada pasada. Eso no me molesta, tal es así que a nosotros no nos resulta tan incómodo, porque la cancha es mejor y contra Alianza Lima pudimos ganar”.

Noticia en desarrollo...

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de perder por 3-0 a Juan Pablo II, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Sporting Cristal, en el partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 15 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

