Universitario de Deportes ya tiene la mirada puesta en su próximo desafío por el Torneo Clausura. El cuadro crema visitará a UTC con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por el campeonato y Jairo Concha dejó claro que el plantel tiene un solo objetivo para este compromiso.

El mediocampista aseguró que Universitario saldrá a buscar la victoria desde el primer minuto y confía en que el equipo pueda hacer un buen partido en Cajamarca. “Nosotros vamos enfocados en traernos el triunfo de allá, así que mañana esperemos hacer las cosas bien y que se nos dé el triunfo”, señaló.

Concha también resaltó que, por la exigencia de la segunda parte del campeonato, el conjunto crema no puede darse el lujo de dejar puntos en el camino. Para el volante, cada partido tiene una importancia especial en la lucha por los primeros lugares de la tabla.

“Estando en la U tenemos que ir a buscar ganar todos los partidos, así que esta no va a ser la excepción”, manifestó el futbolista, quien sabe que Universitario necesita mantener la regularidad para seguir firme en su objetivo de conquistar el título.

El jugador también fue consultado por la complicada semana que ha vivido el club debido a las noticias que se han generado fuera del terreno de juego. Sin embargo, Concha aseguró que el plantel decidió mantenerse enfocado exclusivamente en el aspecto deportivo.

“Nosotros nos enfocamos 100% en la parte deportiva. Creo que estamos ahora luchando por el campeonato y es que tenemos que enfocarnos en eso”, explicó el mediocampista crema.

En ese sentido, Concha reconoció que los últimos días han sido difíciles, pero descartó que esta situación vaya a afectar la concentración del equipo. Universitario quiere dejar cualquier tema externo de lado y centrarse en conseguir un resultado positivo en Cajamarca.

“Ha sido un poco complicada la semana, pero eso no nos va a desenfocar de ir a buscar el triunfo allá”, afirmó. El volante también se refirió al momento de UTC, que no atraviesa su mejor presente en el Clausura.

Para Concha, el mal momento del conjunto cajamarquino no será un factor que Universitario pueda tomar a la ligera, especialmente porque jugará como local. “Ellos estando en locales seguro van a querer hacerse fuertes”, indicó.

Finalmente, el mediocampista crema confía plenamente en las condiciones de su equipo para conseguir los tres puntos. “Nosotros tenemos con qué, así que tenemos que buscar el triunfo sí o sí”, sentenció Jairo Concha antes del importante duelo frente a UTC.

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