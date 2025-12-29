El arribo de Javier Rabanal a Universitario no solo marcó el inicio de un nuevo ciclo, sino que abrió una serie de interrogantes sobre su manera de trabajar, su lectura del contexto crema y, sobre todo, la presión que afrontará en un club que llega de ganar tres títulos consecutivos. Desde España, el técnico nacido en Tenerife habló en Radio Marca Tenerife y dejó varias reflexiones sobre su pasado, su estilo y lo que espera encontrar en el fútbol peruano. Entre anécdotas fuertes de su paso por Ecuador, su mirada formativa y el análisis de la ‘U’, el entrenador contó cómo vive este momento y qué significa aterrizar en un equipo con más de 12 millones de hinchas. También reconoció la exigencia que implica pelear un tetracampeonato, un objetivo que asumió como parte natural del puesto que dejó Jorge Fossati.

En sus primeras palabras sobre el desafío, Rabanal no escondió lo que representa dirigir a Universitario. Desde Tenerife, señaló que llega a un club inmenso, acostumbrado a competir y que viene de un ciclo exitoso. Incluso admitió que uno de los motivos para aceptar la propuesta fue justamente esa exigencia. “Universitario tiene 29 títulos y llegan de un triplete, ahora me piden un tetra”, comentó, reconociendo que la expectativa es alta y que deberá responder desde el primer día.

El técnico español también explicó que su llegada no fue improvisada ni tomada a la ligera. Contó que el proyecto crema lo sedujo desde el primer contacto y que dejó de lado otras alternativas para enfocarse únicamente en esta oportunidad. “Desde que vi la posibilidad de venir, no lo pensé dos veces”, señaló, destacando que el club le ofreció un plan deportivo integral donde el trabajo con jóvenes será un pilar central, algo que se alinea con su formación y experiencia previa en Países Bajos.

Antes de mirar hacia adelante, Rabanal repasó su paso por Ecuador, donde vivió experiencias tan extremas como exitosas. Recordó que llegó a la segunda división, un entorno que describió como complicado y, en muchos casos, impredecible. Según contó, esa etapa le enseñó a adaptarse, a gestionar grupos en contextos adversos. “Desgraciadamente, he sufrido que mataran a dos futbolistas”, reveló, evidenciando el nivel de tensión que marcó parte de su recorrido.

Los delanteros que dispone Javier Rabanal en Universitario | Foto: U

En la entrevista, el entrenador también habló sobre lo difícil que fue tomar decisiones que muchos no entendieron, como dejar el PSV para exponer su carrera en un país donde pocos creían que podría encontrar estabilidad. Sin embargo, aseguró que ese tipo de retos moldearon su forma de ver el fútbol y lo prepararon para escenarios de presión, como el que enfrentará en la ‘U’. Para él, la clave está en elegir bien los proyectos y construir vínculos de confianza.

Otro punto que tocó fue la conexión con los futbolistas y cómo su estilo directo puede generar chispas en determinados grupos. Algunos comunicadores ecuatorianos incluso lo habían descrito como frontal y sin filtros. Rabanal no negó esa característica, pero explicó que su intención siempre es mejorar el rendimiento del jugador y no generar conflictos innecesarios. “Si no entrenas bien o no te cuidas, te lo dice de frente y no gusta”, mencionaron en Ecuador, algo que él parece asumir con naturalidad.

Por último habló de un posible regreso a Tenerife, lugar donde creció y tiene una vida hecha. “El fútbol se mueve tan rápido y diferente no te puedo decir que puede pasar. El fútbol lo dirá. Volver a Tenerife es un sí rotundo, es un lugar idílico y aunque hay otros muchos que también, pero aquí lo tengo todo”, resaltó. Con estas palabras, el DT español espera que su paso por el cuadro de Ate sea bueno para continuar con una carrera impecable como la que ha vivido hasta el momento.

La llegada de Rabanal abre un capítulo especial para Universitario, un club que empieza el 2026 con la obligación de pelear el tetracampeonato y hacer una Copa Libertadores competitiva. Con un entrenador que mezcla experiencia, adaptación y firmeza, la expectativa crece mientras el plantel inicia una etapa en la que cada detalle será clave para sostener la racha histórica lograda en los últimos años.

TE PUEDE INTERESAR