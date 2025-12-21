El cierre del año dejó un mensaje que rápidamente prendió las alarmas en Ate. Javier Rabanal, técnico español que acaba de consagrarse campeón en Ecuador, publicó una carta que marcó el final de su etapa en Independiente del Valle y que, sin decirlo directamente, abrió la puerta a un cambio que venía sonando fuerte en el entorno de Universitario de Deportes. Su despedida llegó justo antes de disputar la final ante Barcelona SC, un duelo que representará su último partido con el club antes de emprender un nuevo rumbo profesional. Con el anuncio, los hinchas cremas quedaron atentos a lo que pueda pasar en las próximas horas, considerando que será un movimiento clave para el proyecto 2026.

La publicación de Rabanal, compartida en sus redes sociales, tuvo un tono cargado de emoción y gratitud. El entrenador recordó su llegada a Ecuador en 2024 y el trabajo realizado tanto con Independiente Juniors como con el primer equipo. “Hoy toca despedirse del lugar en el que he desarrollado mi labor en las últimas temporadas”, escribió en el mensaje que rápidamente generó reacciones en Ecuador y Perú.

En su despedida, el técnico también resaltó la forma en que fue recibido y acompañado por la institución. “Llegué al Valle de los Sueños gracias a Andoni Bombín y Arkaitz Mota, y encontré un grupo que nos hizo disfrutar a todos”, señaló, dejando claro que su experiencia en el club fue determinante para su crecimiento profesional.

Rabanal no dejó de lado el agradecimiento a los jugadores y a los distintos cuerpos técnicos con los que trabajó durante su proceso. De hecho, subrayó que la actitud del plantel fue clave para los logros obtenidos, incluyendo el título de la Liga Ecuabet 2025, un logro que también destacó en su mensaje de despedida.

Asimismo, dedicó algunas líneas a la dirigencia, enfatizando el respaldo que recibió desde su llegada. “Resaltar el apoyo que sentí desde el primer día de parte de Michel Deller y Franklin Tello, además de Santiago Morales”, escribió el entrenador, reforzando la idea de que hubo un entorno favorable para construir un proyecto exitoso.

Javier Rabanal se despide de IDV | Foto: X (Javier Rabanal)

Tras agradecer a todos los que forman parte del club, Rabanal dejó una sensación clara: su etapa con Independiente del Valle llegó a su final natural y ahora debe enfocarse en un nuevo reto. Y es justamente ese reto el que lo acerca a Universitario, club que lleva semanas trabajando la llegada de su próximo director técnico.

En Ate se mantiene hermetismo, pero se sabe que el técnico español es el principal candidato para asumir el proyecto 2026. Su nombre tomó fuerza luego de la salida de Jorge Fossati y, aunque no se ha hecho oficial, su despedida en Ecuador coincide con la ventana de tiempo que manejaba la directiva crema.

Según lo previsto, Rabanal arribará a Lima este lunes por la tarde, alrededor de las 2:00 p. m., para luego ser presentado oficialmente en conferencia de prensa. De confirmarse, será el encargado de liderar la nueva etapa del club rumbo a la próxima temporada, donde el objetivo será sostener el nivel competitivo a nivel local e internacional.

