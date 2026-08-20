El agitado mercado de pases del balompié nacional siempre esconde historias que remecen, y recientemente salió a la luz una de las negociaciones más sorprendentes. El exadministrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, reveló detalles inéditos sobre un fichaje bomba que estuvo a punto de concretarse durante la histórica temporada del centenario crema. El directivo confesó públicamente que mantuvo un contacto directo con el experimentado atacante peruano André Carrillo y que, contra todo pronóstico, recibió una respuesta inicial completamente positiva para incorporarlo al equipo estudiantil.

Esta impensada posibilidad surgió cuando el futbolista culminaba su millonario vínculo contractual en el fútbol árabe. La administración merengue buscaba un volante interior de absoluta jerarquía para dar un salto de calidad institucional en una fecha tan significativa, por lo que decidieron arriesgarse y lanzar una propuesta formal que terminó seduciendo rápidamente al jugador nacional.

Durante una reciente entrevista con L1 Max, el dirigente explicó cómo se gestó este asombroso acercamiento. “Con André Carrillo la comunicación fue directa, fue en el año 2024... Yo me comunico con él porque no iba a renovar allá, ya se estaba yendo a Sudamérica”, relató Ferrari.

Jean Ferrari fue administrador de Universitario hasta mediados del 2025. (Foto: Universitario)

La máxima autoridad de la institución reconoció que necesitaban una figura desequilibrante para asegurar el campeonato. “Yo me las jugué porque necesitaba un interior de cierta jerarquía, nivel... Quería traer un jugador que de un golpe sobre la mesa”, detalló.

Sin embargo, esta operación sufrió una gran pausa temporal cuando el tema fue trasladado al entonces entrenador, Fabián Bustos. “A André Carrillo lo llamé de una y me dijo que sí, ahí quedé asombrado... y ahí hablé con Fabián Bustos”, confesó el directivo.

La respuesta del estratega argentino no fue la esperada ante semejante ofrecimiento ofensivo. “Le dije que Carrillo ya estaba y que necesitaba que me diga sí o no... y su respuesta fue ‘no’ porque claro no me dijo ni sí ni no. Yo me quedé impactado”, sostuvo.

André Carrillo fue anunciado en ese 2024 por el equipo brasileño. (Foto: Corinthians)

Ante este complejo panorama interno, se acordó una reunión telefónica entre el entrenador y el extremo para acercar posturas. “Estaba ese proceso que Fabián estaba aceptando. En eso me llama André Carrillo y me dice que Ramón Díaz lo han presentado a Corinthians”, lamentó Ferrari.

La millonaria propuesta del fútbol brasileño terminó diluyendo por completo la gran ilusión estudiantil. Finalmente, el dirigente elogió la postura del delantero durante las charlas: “Me dijo que creía que era imposible que yo iguale la oferta... Pese a que salió de Alianza Lima fue súper profesional”, concluyó.

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