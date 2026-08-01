Jesús Castillo tiene todo encaminado para regresar al extranjero. Conoce los pormenores de la negociación con Universitario para su transferencia. Según informó el periodista Kevin Pacheco, el Espérance, club de la Primera División de Túnez, tiene todo avanzado para hacerse con los servicios del mediocampista con un contrato por tres años.
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¿Cuándo volverá a jugar Universitario?
Luego de vencer por 2-1 a Cusco FC, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 2 de agosto desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.
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