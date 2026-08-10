El mercado de pases se encuentra en sus horas más decisivas y Universitario de Deportes prepara otro golpe más sobre la mesa. Tras igualar frente a Sporting Cristal en el estadio Monumental, la directiva merengue trabajó a contrarreloj para asegurar su última incorporación extranjera de la presente temporada. Con el tiempo límite respirándoles en la nuca, el vigente campeón peruano tendría prácticamente cerrado el sorpresivo fichaje de un experimentado lateral izquierdo panameño que, no hace mucho, debutó en el Mundial 2026.

A pocas horas de que cierre el mercado de pases del fútbol peruano, se ha conocido que la administración del cuadro ‘crema’ está trabajando en concretar rápidamente un nuevo refuerzo para la segunda mitad del año. Específicamente el trato sería con el club Deportivo La Guaira.

Y es que el conjunto venezolano es el actual propietario de los derechos del futbolista Jorge Abdiel Gutiérrez, por lo que la conversación directa ya ha alcanzado altos niveles para que se pueda lograr su incorporación en esta semana, para ocupar el puesto de lateral izquierdo.

Según el periodista Gustavo Peralta, en los términos establecidos en esta importante negociación el defensor centroamericano llegaría a la institución de Ate en condición de préstamo hasta diciembre del presente año. Además, este vínculo contractual contemplaría una cláusula con opción de compra definitiva al finalizar la temporada, permitiéndole al club asegurar su pase a futuro.

A pesar de tener todo el trato cerrado entre los clubes, todavía quedan algunos pequeños detalles por resolver directamente con el entorno del propio futbolista. La firme intención de la directiva ‘crema’ es finiquitar estas conversaciones durante las próximas horas para concretar su inscripción antes del cierre oficial del libro de pases.

Si estas últimas gestiones burocráticas llegan a buen puerto sin mayores contratiempos, el carrilero estaría tomando un vuelo rumbo a la capital peruana a la brevedad posible. El objetivo es que logre completar rápidamente los exámenes médicos de rigor y todos los trámites migratorios correspondientes para estampar su firma.

La sorpresiva elección de este marcador de punta se produce luego de que Universitario no pudiera concretar otras prioridades que mantenía en carpeta. Las principales alternativas sudamericanas que se manejaban en el mercado argentino no prosperaron debido a diversos factores netamente económicos y diferencias insalvables durante las negociaciones iniciales.

¿Quién es Jorge Abdiel Gutiérrez?

El comando técnico estudiantil decidió apostar todas sus fichas por este jugador de 27 años que cumple perfectamente con el perfil táctico buscado. El defensor cuenta con un amplio roce competitivo y es un habitual convocado para defender los colores de la selección nacional de Panamá.

El mayor hito en la carrera del centroamericano fue su reciente participación en el Mundial 2026, donde logró disputar un vibrante encuentro frente a Inglaterra midiéndose ante estrellas mundiales como Jude Bellingham y Bukayo Saka. De oficializarse su llegada, el carrilero tendrá su primera gran experiencia en el fútbol peruano, buscando consolidarse en el equipo.

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