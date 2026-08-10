El mediocampista peruano Wilder Cartagena rompió el silencio para pronunciarse sobre su actual situación deportiva y la inmensa ilusión que mantiene por regresar a defender los colores de la Selección Peruana. En medio de su participación internacional con su equipo en la liga estadounidense, el aguerrido volante de contención decidió revelar detalles inéditos sobre su reciente comunicación con el actual estratega Mano Menezes, dejando en claro que su principal y más grande objetivo profesional en esta temporada es volver a vestir la histórica camiseta blanquirroja.

El experimentado jugador que milita en el Orlando City de la MLS sabe perfectamente que la competencia por un puesto en el mediocampo nacional es sumamente exigente en la actualidad. Por este motivo, el deportista reconoció que su inminente retorno al combinado patrio dependerá de su regularidad en el torneo estadounidense.

Durante una reciente entrevista, el volante confesó abiertamente que la posibilidad de representar nuevamente al país representa su mayor impulso diario. “La Selección es un motivante para mí, estoy trabajando mucho pensando en ello”, declaró el mediocentro, reafirmando su total compromiso con este anhelado objetivo personal.

Wilder Cartagena se quedó una temporada más en el equipo estadounidense. Foto: Instagram

El centrocampista nacional analizó su presente futbolístico y estableció la hoja de ruta que debe seguir para convencer al comando técnico en el futuro cercano. “Creo que conforme vaya sumando más minutos podría acercarme un poco, pero hay que trabajar duro”, explicó el exjugador de Alianza Lima sobre sus grandes opciones.

El mediocampista peruano Wilder Cartagena sufrió graves problemas físicos recientemente, primero con una rotura del tendón de Aquiles en 2025 que lo dejó fuera de las canchas por poco más de medio año. Sin embargo, el club accedió a renovarle el contrato apostando una temporada más por él.

En febrero de 2026, tras haber superado su larga ausencia, fue titular en el primer partido de la temporada de la MLS ante New York Red Bulls. Para su mala suerte, apenas a los 14 minutos del encuentro debió pedir su cambio tras sentir una nueva dolencia en el terreno de juego. Ahora ya más recuperado, busca sumar más minutos.

¿Ha conversado con Mano Menezes?

El punto más revelador de su intervención mediática llegó al confirmar que ya existieron acercamientos formales con el entorno del actual seleccionador. “Tuve un pequeño contacto hace un par de meses”, develó Cartagena, confirmando que su nombre sigue figurando en Videna.

A pesar de que esta comunicación inicial no se volvió una constante, el deportista siente el respaldo de los estrategas en todo momento. “Después de eso no he tenido mucho contacto con ellos pero sé que me están siguiendo, sé que están al pendientes de mi evolución”, aseguró.

Finalmente, el mediocampista cerró su intervención estableciendo un firme propósito para este exigente semestre del año en el extranjero. “Pero como digo, tengo que seguir sumando minutos y haciéndome más fuerte. Ese es el reto que me he puesto”, concluyó el volante, aguardando con paciencia su inminente revancha con la Bicolor.

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