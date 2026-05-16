Universitario de Deportes afrontó su último reto antes de la llegada de Héctor Cúper al banquillo: recibir a Atlético Grau en el Estadio Monumental. Sin embargo, el resultado no fue el esperado y el cuadro crema terminó cayendo en casa. Tras la derrota, el técnico interino Jorge Araujo asumió toda la responsabilidad por el complicado momento que atraviesa el equipo. El estratega reconoció que los resultados no acompañaron durante su gestión y aseguró que, si no fuera por errores propios, Universitario habría conseguido mejores resultados en sus últimos encuentros.

El entrenador aseguró que, pese a los malos resultados, siente que el equipo siempre tuvo opciones de sacar adelante los partidos disputados bajo su dirección. Incluso, sostuvo que las derrotas no pasaron tanto por superioridad de los rivales, sino por errores propios.

“Todos los partidos que jugamos, incluso los que perdimos o empatamos, tuvimos posibilidades de ganarlos. Siento que muchos de esos encuentros se nos escaparon por errores propios”, comentó.

Araujo también defendió el trabajo realizado durante estas semanas y recordó que tuvo muy poco tiempo para implementar su idea futbolística tras asumir el mando del primer equipo. Sin embargo, considera que esta situación debe servir como un punto de quiebre para mejorar.

“Hemos tenido poco tiempo de trabajo y no se pudo transmitir bastante información, pero esto tiene que ser un punto de quiebre para mejorar lo que se viene haciendo”, agregó el estratega crema.

Asimismo, el técnico hizo referencia a las expulsiones sufridas en los últimos compromisos y aseguró que, incluso jugando con diez hombres, Universitario tuvo chances claras de conseguir mejores resultados.

“Los dos últimos partidos que jugamos con diez jugadores siento que incluso los podíamos ganar. Nos queda esa sensación porque el equipo siempre fue competitivo”, manifestó.

Por otro lado, Araujo reveló que cuando Javier Rabanal dejó el cargo, él mismo le dio libertad a la dirigencia para buscar un nuevo comando técnico sin sentirse condicionado por su presencia dentro del club.

“Yo les dije que si tenían que traer un comando técnico no se sintieran obligados a que yo permanezca. Lo importante es que el club encuentre lo mejor para Universitario”, declaró.

Finalmente, el técnico dejó en claro que se siente preparado para asumir retos importantes en el futuro y aseguró que el tiempo terminará demostrando su capacidad como entrenador profesional.

“Estoy preparado, siento que soy un profesional y confío mucho en mí. El tiempo va a demostrar lo que estoy diciendo”, concluyó Araujo tras el complicado momento que vive Universitario de Deportes.

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