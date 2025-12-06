La semana ha sido muy movida para Universitario de Deportes y parece que seguirá siendo así, al menos hasta que la administración provincial, encabezada por Franco Velazco, defina la continuidad de Jorge Fossati para la próxima temporada. Si bien el uruguayo tiene contrato hasta diciembre del 2026, a través de su representante Pablo Betancourt busca establecer un nuevo vínculo con mejoras en distintos aspectos, no solo en lo económico.

En medio de esta negociación, la misma que aún no tiene un punto final y aparentemente se extenderá hasta la próxima semana, han corrido muchos rumores acerca de las peticiones de Jorge Fossati y las condiciones que ha puesto sobre la mesa para asegurar permanencia. Uno de estos, por supuesto, llegó a sus oídos y generó su rápida reacción.

Sucede que, según señalaron en el programa Fútbol Como Cancha de RPP Noticias, el ‘Nono’ habría señalado su fastidio por entrenar en Campo Mar, argumentando la distancia que hay que recorrer para llegar a dicho lugar. Así pues, entre sus petitorios estaría ver la posibilidad de que el plantel pueda trabajar en un lugar más céntrico.

Sin embargo, según la versión del propio entrenador, esto no sería verdad. En una entrevista con el comunicador Gustavo Serpa, el charrúa respondió de manera irónica y evidenció su incomodidad por lo que se viene diciendo en medio de las negociaciones con Universitario. “Ya no saben qué inventar, en cualquier momento van a afirmar que seguro le quiero sacar la ‘U’ a la camiseta”, señaló.

Jorge Fossati tiene contrato con Universitario hasta finales del 2026. (Foto: Getty Images)

Para terminar, el ‘Nono’, además de tildar de mentira todo los rumores que hay alrededor de su nombre, sostuvo que si la opinión pública sigue diciendo edad cosas sobre él, es porque es lo suficientemente importante como para que se siga utilizando su nombre. “Se ve que somos importantes, de lo contrario no mentirían tanto”, enfatizó.

Por ahora, las negociaciones entre ambas partes continuarán y lo más seguro es que pronto tengamos novedades respecto al futuro de Jorge Fossati. En Universitario cuentan con él ya que así está establecido en su contrato: tiene un vínculo hasta diciembre del 2026 y esperan que lo respete.

No obstante, del lado del uruguayo exigen una adenda que les permita tener mejores condiciones económicas y libertad para algunos aspectos vínculos a lo estrictamente deportivo, como decisiones claves en la conformación del plantel y otros aspectos en la estructura. Del lado de la ‘U’, al menos han considerado mejorarle los premios por objetivos conseguidos.

Veremos qué sucede en las próximas horas y si esto se extiende hasta la semana siguiente, donde en Universitario esperan dejar todo claro y establecer los parámetros para la planificación deportiva del 2026. Según pudo conocer Depor, la pretemporada comenzará el 5 de enero y, si finalmente no llegan a un acuerdo con Fossati, la directiva se verá obligada a aplicar un plan B.

Jorge Fossati registra dos títulos nacionales con Universitario. (Foto: Getty Images)

