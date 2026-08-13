A pocos días para el inicio de la fecha 5 del Torneo Clausura, donde Alianza Lima recibirá a UTC en el Estadio Alejandro Villanueva, Pablo Guede podría sumar una pieza más a su lista de convocados a raíz del alta médica que acaba de recibir un futbolista que hasta el momento no ha podido debutar en el segundo certamen de la temporada. Aunque esto se decidirá con el correr de los días, pues el partido recién es el sábado 15 de agosto, todo hace indicar que esta pieza tiene grandes opciones de ir al banquillo de suplentes.

Se trata de Luis Ramos, quien tres meses sufrió un desgarro el abductor del muslo derecho que se complicó en una pubalgia, motivo por el cual no había podido ser tomado en cuenta por el comando técnico blanquiazul. Sin embargo, según la información dada por el periodista Marcello Merizalde, el delantero ya recibió el alta médica y entrena con el resto de sus compañeros con total normalidad.

Con esta recuperación, el exjugador del América de Cali cuenta con grandes opciones de sumar minutos frente a UTC, siempre y cuando así lo decida Pablo Guede. El entrenador argentino definirá este punto en lo que resta de los próximos entrenamientos hasta el día del compromiso, considerando que al ser encuentro de local en Matute, podría ser el escenario ideal para que Ramos vuelva a sumar minutos en cancha.

Luis Ramos no registra goles oficiales con Alianza Lima en la Liga 1 2026. (Foto: Getty Images)

Esta recuperación se da en un momento ideal de la temporada, pues la seguidilla de partidos y la exigencia por recuperar la punta en la tabla de posiciones supone un estrés extra para los habituales titulares, por lo que en Alianza Lima necesitan tener al plantel completo al 100% para afrontar los partidos que restan. Aún falta mucho, pero cada duelo es una final y un tropiezo podría ser fatal.

La semana pasada, en una charla con L1 MAX, Luis Ramos ya había dado señales positivas sobre su recuperación. “Feliz por lo que estamos pasando, tengo mucha ansiedad de poder regresar y hacer goles para ayudar al equipo. Hay una competencia sana y eso es bonito porque sale la mejor versión de cada uno”, apuntó el atacante.

En Alianza Lima saben que el último empate frente a Sport Boys, que provocó que perdieran el liderato del Torneo Clausura, no puede frenarlos. Por tal motivo, ahora están obligados a recuperar esos puntos perdidos en el Nacional y contra un rival que en el papel tiene un plantel inferior como para causar problemas en Matute. No obstante, esto es fútbol y cualquier exceso de confianza podría convertirse en una grave error.

Luis Ramos llegó a Alianza Lima tras su paso por América de Cali. (Foto: América de Cali)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Sport Boys, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a UTC, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 15 de agosto desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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