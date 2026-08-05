El Torneo Clausura continúa regalando emociones intensas y esta vez todas las miradas del balompié nacional estarán puestas en el trascendental compromiso que protagonizarán Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Pensando en este crucial encuentro, el futbolista crema Juan Manuel Requena decidió tomar la palabra para analizar el complejo panorama de la escuadra merengue. El destacado jugador estudiantil resaltó el enorme compromiso de sus compañeros para corregir los errores recientes y aseguró que saldrán decididos a conseguir un triunfo vital ante los rivales celestes.

En Ate son plenamente conscientes de la enorme exigencia que representa enfrentar a un rival directo por el campeonato, por lo que han priorizado potenciar sus mayores virtudes colectivas y solucionar rápidamente las desconcentraciones defensivas mostradas en jornadas anteriores para no ceder más terreno en la competición.

En declaraciones a la prensa deportiva, el mediocampista reflejó el gran optimismo que impera en la interna de la institución. “Llegamos bien, con muchas ganas. Va a ser un partido lindo para nosotros. El equipo está trabajando, corrigiendo errores que se han cometido y tratando de valorar también cosas buenas que se han hecho”, anticipó sobre el esperado choque.

Universitario vs. Sporting Cristal se enfrentan en el Torneo Clausura. (Foto: Paloma del Solar)

Respecto a las opciones intactas de pelear por el título, el jugador fue totalmente contundente y brindó calma. “Sin duda. Tenemos 6 puntos sobre 9 y estamos bien. El grupo está comprometido, bien, trabajando, puliendo detalles”, aseguró con firmeza.

El volante también se refirió a la enorme magnitud de este enfrentamiento que paraliza a gran parte de la afición. “Es un partido hermoso que todo jugador quiere jugar y también entendemos el fanatismo y esas ganas que tiene la gente”, destacó.

Universitario. (Foto: Universitario)

¿Lo siente como un clásico?

A pesar de la inmensa rivalidad histórica que existe entre ambas instituciones, el debate se ha extendido en los últimos años sobre si este duelo es un clásico o no. “No sé si es un clásico clásico, pero es un partido lindo para poder ganar”, agregó el volante crema.

Finalmente, el jugador elogió al cuadro rimense, sobretodo con la presencia de Hernán Barcos, pero reafirmó la innegable jerarquía de su propio plantel. “Todos saben que tienen jugadores de jerarquía... pero confiamos plenamente en nosotros. Sabemos que tenemos uno de los mejores equipos del país”, concluyó.

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