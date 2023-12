A los cremas les costó sangre, sudor y lágrimas superar una década sin títulos. La última vez que había registrado esa racha fue entre 1949 y 1959; pero hoy todo acabó. El cuadro merengue logró su estrella 27 al vencer 2-0 a Alianza Lima en su propia casa. El equipo de Jorge Fossati estuvo a la altura de la historia merengue, ganándole una nueva final a su ‘compadre’ con goles de. Edison Flores (3′) y Horacio Calcaterra (82′), autor de una ‘pinturita’. Con base en ello, ¿qué le dejó el 2023 a la escuadra de Ate? Aquí lo repasamos.

Sufrir para festejar

El inicio fue incierto y tres derrotas consecutivas le costaron la salida a Carlos Compagnucci: cayeron 1-0 contra Unión Comercio en Tarapoto, 2-1 ante Alianza Lima en el Monumental y 2-1 con Carlos A. Mannucci en el Mansiche. Así, a fines de febrero, el técnico argentino dejó Universitario de Deportes.

”Hoy la ‘U’ no está en un momento de calma. No soy responsable de los 9 años en los que el equipo no salió campeón”, dijo Carlos Compagnucci tras su salida del equipo, tratando de justificar los malos resultados que motivaron su despido.

Sin embargo, la directiva merengue acertó al elegir a su reemplazante. Jorge Fossati llegó a nuestro país y dio clases a más de uno. El entrenador argentino demostró ser un verdadero ‘viejo zorro’, arropó a su plantel, llenó de confianza a sus jugadores, hizo crecer a Piero Quispe y acertó con su 3-5-2. Con su presencia, los cremas ganaron el Clausura y lograron el pase a la final.

En la definición por el título, primero igualaron 1-1 en el Monumental en un partido que los cremas merecieron más. Alex Valera abrió el marcador y Gabriel Costa puso el empate. Sin embargo, la igualdad no le quitó la ilusión y el 8 de noviembre fue un día histórico. Mauricio Larriera quiso imitarlo en Matute y la decisión le costó caro: los cremas ganaron con categoría.

“Esto es como un matrimonio. Si los dos estamos de acuerdo, seguiremos”, había advertido el entrenador en el mes de setiembre. El momento más duro fue tras lo sucedido contra Sao Paulo, en el que Sebastián Avellino fue apresado por gestos racistas y el técnico hasta pensó en irse. Sin embargo, el preparador físico fue puesto en libertad, lo que le dio tranquilidad. En diciembre, ante la oferta de la selección peruana, Fossati optó por dejar Universitario en una decisión que le dolió a algunos hinchas merengues.

Una sana costumbre

Universitario demostró una vez más que está acostumbrado a ganarle las finales a Alianza Lima. Tal como en 1999, cuando ya había dado la vuelta en Matute, o el 2009, el equipo merengue fue más que los blanquiazules. En la ida en el Monumental igualaron 1-1, pero en la vuelta apareció la clásica garra crema.

En medio de los festejos, José Carvallo sorprendió al anunciar su salida del equipo. “A los 18 años jugué mi primer clásico y hoy jugué mi último clásico también”, declaró el arquero que logró su segundo título con Universitario.

El buen Carvallo merece unas líneas apartes, pues se quitó la espina de lo vivido en 2020, cuando los merengues perdieron la final ante Sporting Cristal. Y no tuvo mejor final para su carrera en Universitario: siendo campeón en la cancha del ‘compadre’. Para recordarlo toda la vida.

Los cremas lograron su estrella 27 en Matute. (Foto: jorge.cerdan/@photo.gec)

Quispe se consolidó

Piero Quispe fue uno de los mejores jugadores de la campaña merengue. En la Liga 1 Betsson marcó cuatro goles y dio dos asistencias. Con su chispa y buen fútbol contagió al equipo e hizo una gran sociedad con Edison Flores y Alex Valera.

El volante pasó de valer 750 mil euros a un millón trescientos mil, según el portal Transfermark. A mitad de año, se habló de una posibilidad de salir al exterior; sin embargo, se quedó en el equipo para ser campeón con Universitario. La apuesta funcionó, pues debutó con la selección peruana en las Eliminatorias y hoy está a un paso del fútbol mexicano.

Volvió para ser campeón

Edison Flores fue el último jugador en sumarse al plantel merengue. El ‘Orejas’ llegó para la segunda parte del año, pensando en la Sudamericana y sobre todo para buscar el título en el torneo Clausura. Para muchos era una apuesta arriesgada; sin embargo, el extremo nacido en las canteras marcó seis tantos en la Liga 1 y fue vital en la obtención del título.

Flores, rápidamente, supo congeniar con Piero Quispe. Además, su llegada y volver a juntarse con Andy Polo ilusionó a la hinchada crema. De hecho, ambos participaron en el primer gol en la final de vuelta ante Alianza Lima: ‘Polito’ entró por derecha, se quitó la marca, sacó un centro y Flores apareció en el área, mismo ‘9′, para abrir el marcador y dejar callado a todo el estadio.

Acertaron con los extranjeros

El mejor fichaje extranjero de la ‘U’ del 2023, sin dudas, fue Rodrigo Ureña. El volante chileno le dio al mediocampo algo que no tenía desde la salida de ‘Toñito’ Gonzales: carácter. De hecho, Rodrigo Ureña fue el que más minutos jugó en la Liga 1 Betsson: 2833 en total. Es la aduana del equipo y supo hacer una buena sociedad con Martín Pérez Guedes. Su nivel fue tan bueno que se ganó su renovación por las siguientes tres temporadas.

Williams Riveros fue el último jugador extranjero en llegar al plantel. El hecho que Universitario no haya podido inscribir a Bruno Sepúlveda dejó un cupo libre que fue utilizado para potenciar la defensa. Tuvo un mal arranque, pero con Jorge Fossati su rendimiento creció y se convirtió en el líder de esa línea de tres al fondo.

Matías Di Benedetto también demostró ser un jugador hecho a la medida de Universitario. El ‘Tano’ conformó la zaga con Aldo Corzo y Williams Riveros. Muchos criticaron su llegada al no tener un gran CV, pero a punta de trabajo demostró que tenía mucho por aportar. También renovó.

Alex Valera puso el gol

El goleador merengue en 2023 fue Alex Valera. El atacante marcó 15 tantos, siendo los más valiosos los que hizo ante Melgar en Arequipa, Cusco FC en la ciudad imperial y Alianza Lima en la final de ida. Incluso, hizo dos ‘hat trick’: ante Boys y Vallejo, ambos en el estadio Monumental. En total, a lo largo del año hizo 16 goles con Universitario, sumando un tanto en la Copa Sudamericana.

Cremas la sudaron

La campaña en la Copa Sudamericana comenzó con un triunfo épico ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en El Bosque, cuadro al que ganaron 1-0 con un tanto de penal de Alexander Succar. Luego, igualaron 2-2 ante Goiás en Lima, vencieron 2-0 a Independiente de Santa Fe en nuestra capital, cayeron 1-0 contra los brasileños en Goiania, perdieron 2-0 en Bogotá y ganaron por la mínima diferencia a los argentinos en el Monumental.

En total, sumaron diez puntos en el grupo G de la Sudamericana, quedando segundos detrás de Goiás. En los playoffs de octavos de final, se enfrentaron a Corinthians en dos partidos que fueron accidentados. Se despidieron tras perder 1-0 en Brasil y caer 2-1 en el Monumental.





