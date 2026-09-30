Universitario de Deportes tuvo que moverse rápidamente para encontrar al reemplazante de Héctor Cúper. Luego de confirmarse la salida del técnico argentino, la institución crema comenzó a evaluar alternativas para asumir el banquillo en la recta final de la temporada. Fabián Bustos apareció como una de las principales opciones y las conversaciones avanzaron hasta alcanzar un acuerdo.

Según lo informado en Hablemos de Max, el técnico argentino se encontraba sin contrato con ningún club y tenía libertad para negociar su llegada a otra institución. Pese a ello, antes de que se concrete la salida de Cúper, Bustos mantuvo una postura de respeto hacia su colega y no avanzó en conversaciones formales con Universitario mientras el argentino todavía estaba al frente del equipo.

La situación cambió una vez que se definió la salida de Cúper. Durante la tarde del martes, Franco Velasco, administración de Universitario, sostuvo una primera conversación formal con Bustos para conocer su disponibilidad y plantearle la posibilidad de regresar al cuadro crema.

Las negociaciones avanzaron rápidamente. Por la noche, ambas partes terminaron de definir los detalles económicos del acuerdo y no existieron mayores inconvenientes para llegar a un entendimiento. Las partes coincidieron en la intención de concretar el regreso del entrenador argentino a Universitario.

El acuerdo contempla un vínculo hasta diciembre de 2027. Con el contrato encaminado, la institución crema también coordinó los detalles de su llegada a Lima. Finalmente, el técnico ya arribó a la capital durante las primeras horas de la mañana de este miércoles, procedente de Ecuador, país donde se encontraba.

🇦🇷✅ ¡¡LLEGÓ FABIAN BUSTOS, NUEVO DT DE UNIVERSITARIO!!



El DT campeón con Universitario en su centenario ya llegó al Perú para estampar su firma por el actual tricampeón del fútbol peruano. ¿Logrará el ‘Tetra’? 👀 pic.twitter.com/wpkLQbXzlr — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) September 30, 2026

Dos opciones que también fueron ofrecidas

Además de Bustos, Universitario recibió otras alternativas para ocupar el puesto dejado por Cúper. Entre los nombres que fueron ofrecidos a la institución aparecen Pablo Peirano y Tiago Nunes, aunque ninguno de los dos fue contactado directamente por la ‘U’ para iniciar una negociación.

Ambos ya cuentan con experiencia en el fútbol peruano y aparecieron entre las opciones que fueron acercadas al cuadro crema en medio de la búsqueda de un nuevo entrenador. Sin embargo, la dirigencia terminó enfocándose en la posibilidad de concretar el regreso de Bustos.

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