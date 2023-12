Luego de casi diez años de espera, Universitario de Deportes logró ganar la Liga 1 Betsson en 2023. De esta forma, consiguió su estrella 27. Si bien todo el plantel tuvo un alto rendimiento, no hay duda de que los pilares fueron Piero Quispe y Jorge Fossati. El mediocampista fue el mejor jugador de la temporada y el DT armó un esquema que hizo que el equipo sea inquebrantable. Sin embargo, ambos no seguirán en Ate en la campaña 2024. Ante estas salidas, Paolo Maldonado, exjugador y referente crema, aseguró que son bajas sensibles, pero que no existe persona indispensable en la institución estudiantil.

El uruguayo terminó su vínculo contractual con la ‘U’ y está ultimando detalles de su contrato con la Selección Peruana; mientras que el centrocampista está muy cerca de concretar su pase a Pumas UNAM de México. Teniendo en cuenta la importancia de los dos en el título obtenido, muchos aficionados se mostraron angustiados por sus salidas. Aunque en un momento Maldonado sintió lo mismo, recordó que los jugadores y técnicos pasan, pero el club siempre estará ahí.

“En la vida siempre va a pasar que un técnico o jugador se vaya. El hincha muchas veces es sensible, incluso nosotros los futbolistas”, fueron las primeras palabras de Paolo en una entrevista con Willax Deportes. “La vida continúa. Todos son importantes, pero nadie es indispensable. Seguro va a aparecer otro Quispe y otro Fossati”, añadió el exfutbolista, que ganó cinco títulos nacionales con la ‘U’.

También le dedicó unas palabras a Quispe, quien ha demostrado sus cualidades en 2023, tanto en Universitario como en la ‘Bicolor’ (tuvo minutos en los duelos ante Bolivia y Venezuela). “Tengo una sensación de que es un buen chico, que no tiene señales de desubicado. Eso le va a servir. Espero que esa humildad no la pierda porque es parte importante para lo que él necesita ser”, concluyó.

Cabe recordar que Paolo Maldonado, durante su etapa en la entidad ‘merengue’, ganó los títulos nacionales de los años 1990, 1992, 1993, 1999 y 2000. Salió bicampeón en dos ocasiones y los hinchas ‘cremas’ le guardan cariño y respeto. Por otro lado, en la temporada 2003 ganó la Copa Sudamericana con Cienciano.





La agenda crema en enero de 2024

Además del duelo ante Atlético Nacional (14/01), Universitario de Deportes tiene previsto otros dos amistosos más. El primero de ellos se llevará a cabo el miércoles 10 de enero, donde enfrentarán a la Universidad César Vallejo en el estadio Mansiche, por la ‘Noche Poeta’. Luego de dicho compromiso el equipo retornará a Lima para hacer maletas y volar a Miami para el choque ante los ‘cafeteros’.

Al regreso de dicho compromiso se dará lo que será la velada estelar del cuadro merengue: la Noche Crema. Este encuentro con los hinchas, donde se conocerá al plantel 2024, también servirá para que los jugadores disputen su último partido amistoso, antes del arranque de la temporada. Eso sí, en los próximos días se dará a conocer el rival, pues a la fecha la directiva del club aún no confirma contra qué club se enfrentarán el 20 de enero.





