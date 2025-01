La ‘Noche Crema 2025′ dejó algunas reflexiones para Universitario de Deportes, en su primer partido de la temporada en el estadio Monumental. La victoria ante Panamá (2-1) dejó un saldo positivo para algunos futbolistas como fue el caso de Paolo Reyna. El peruano llegó para este nuevo ciclo y tuvo la oportunidad de anotar el 1-0 parcial en la noche. El ex Melgar brindó sus impresiones y agradeció el apoyo brindado. A su vez, Diego Churín (refuerzo extranjero) también se quedó maravillado con el marco de la hinchada y el aliento constante durante la contienda.

“Una noche muy bonita para todos nosotros, personalmente estoy feliz por el gol. Espero sea el primero de muchos. Estuvo presente mi familia y esto va para ellos. Fue un partido muy intenso ante un buen equipo, sabía que no iba a ser fácil, dimos todo de nosotros y felizmente se dio la alegría para todos”, declaró Reyna.

Por otro lado, Paolo también mostró su alegría por vestir la camiseta de Universitario: “La Noche Crema fue una fiesta. Me habían dicho cómo era, no pensé de qué magnitud, pero muy feliz de poder vivir todo esto. Uno siempre sueña con hacer goles, más aún en este tipo de partidos. Gracias a Dios se dio y hay que seguir trabajando. Fue hermoso hacerlo ante toda la hinchada”.

Paolo Reyna habló sobre victoria de Universitario. (Video: Jax Latin Media)

El gol del peruano llegó a los 7′ del partido y disputó 54′ (César Inga ingresó en su reemplazo) en la contienda. Previamente, también tuvo minutos en los amistosos de la Serie Colombia ante Junior y Once Caldas. Su arribo a la institución lo coloca como uno de los titulares por la banda izquierda para este 2025.

La emoción de Diego Churín

En su primer contacto con la hinchada crema, Diego Churín manifestó su emoción de sentir el apoyo desde la tribuna: “Sensaciones más que satisfactorias, estar aquí en este club no deja de sorprender. La convocatoria, todo lo que tienen, ver esta gente acá amontonada, es algo maravilloso. Recibieron al campeón de Perú como correspondía y esperemos que este año se pueda seguir consiguiendo de esta manera”.

El delantero de 35 años llegó a la institución para esta temporada y tuvo la oportunidad de jugar ante Junior en la Serie Colombia, partido en el que también anotó. Sin embargo, no se sintió cómodo con su participación en la victoria ante Panamá (2-1) en el estadio Monumental.

“En lo personal, me sentí un poco mejor en Colombia. Hoy tal vez entrando sentí el trajín del partido, pero bueno, lo importante es el triunfo del equipo. No sé si lo hice tan bien, hoy me voy con un sin sabor, pero acá lo importante es el grupo, que el equipo haya ganado y que se le haya dado el triunfo a esta hinchada maravillosa. Soy autocrítico y así como soy autocrítico, me gusta trabajar”, apuntó a la prensa.

Diego Churín habló sobre victoria de Universitario. (Video: Jax Latin Media)

¿Qué se viene para Universitario de Deportes?

Tras vencer por 2-1 a Panamá, Universitario quedó listo para su próximo duelo amistoso. Los cremas se medirán este miércoles 29 de enero ante Inter Miami. Los dirigidos por Fabián Bustos recibirán al equipo de la Major League Soccer (MLS) en el Estadio Monumental, con presencia de jugadores como Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Pensando en la Liga 1, el debut de Universitario será el domingo 9 de febrero ante Comerciantes Unidos, por el Torneo Apertura. El choque se disputará en el Estadio Germán Contreras Jara y significará el inicio del camino para la defensa del bicampeonato. Las acciones iniciarán desde las 3:30 p.m. (hora peruana).





