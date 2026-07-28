Como viene ocurriendo cada fin de semana, la Liga 1 volvió a teñirse de polémica por las actuaciones arbitrales y ahora todos los focos estuvieron en la labor realizada por Augusto Menéndez y su terna en el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos, donde terminaron igualando por 2-2 en Cutervo. En ese sentido, en las últimas horas pudo conocerse el pronunciamiento por parte de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) y la sanción que aplicará tras analizar lo ocurrido.

Según informaron en el programa L1 Radio, la CONAR analizó la acción más polémica del partido y llegó a la conclusión de que hubo un error en el codazo que recibió Jairo Vélez por parte de Alexis Cossio, porque debió sancionarse con penal a favor de Alianza Lima. Como se recuerda, Augusto Menéndez no vio la jugada en primera instancia, pero desde el VAR, donde se encontraba su asistencia Jesús Cartagena, tampoco lo llamaron para que hiciera una revisión en el monitor.

Precisamente por estas decisiones, la CONAR decidió suspender temporalmente a Menéndez y Cartagena, dejándolos fuera de la programación arbitral para los partidos de la fecha 3 del Torneo Clausura. De momento, no se sabe hasta cuándo tendrá validez este castigo, pero lo cierto es que la imagen de ambos árbitros seguirán estando bajo la lupa.

Ojo, todo no quedará ahí. Tal como lo anunció el lunes Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, además de presentar un reclamo formal ante la CONAR por el accionar de la terna arbitral encabezada por Augusto Menéndez, exigirán que se liberen los videos y audios del VAR. Hasta el cierre de esta nota, dicho material todavía no ha sido publicado en el canal de YouTube de dicha comisión.

Augusto Menéndez no será programado para la fecha 3 del Torneo Clausura 2026. (Foto: GEC)

Recordemos que el penal no sancionado a favor de Alianza Lima no fue la única polémica destacada de aquel compromiso, pues Fernando Gaibor puso sobre la mesa una grave denuncia en contra de Menéndez. Según la versión del mediocampista, el árbitro argumentó que le había mostrado la tarjeta amarilla en el primer tiempo por haberlo insultado, cuando en realidad fue al revés.

“Después nos sacan a amarilla tres jugadores porque supuestamente yo lo insulté al árbitro, nunca lo insulté. Más bien él empezó a decir palabras fuertes que se lo dije y me siguió amenazando con expulsarme. Entonces yo soy consciente de que dentro del partido las pulsaciones están a mil y por ahí tanto él como nosotros como los jugadores podemos estar con el carácter al tope”, relató en zona mixta.

Asimismo, sobre los errores arbitrales sostuvo: “Con una sensación no agradable porque venimos a llevarnos un resultado positivo. Creo que durante todo el partido intentamos jugar, intentamos hacer las cosas bien. Después estos temas de errores arbitrales que suceden así ya muy evidentes, la verdad que molestan”.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 2-2 con Comerciantes Unidos, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 1 de agosto desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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