En RB Bragantino ya viven el partido frente a Sporting Cristal como una auténtica final. Así lo dejó claro su entrenador, Vagner Mancini, quien aseguró que el compromiso por los play-offs de la Copa Sudamericana es la prioridad absoluta del club brasileño y confirmó que pondrá a sus mejores futbolistas para buscar el boleto a la siguiente ronda.

El estratega recordó el empate conseguido en Lima y señaló que espera que, esta vez jugando como local, su equipo pueda imponer condiciones desde el inicio y manejar el desarrollo del compromiso.

“Contra Cristal es un partido que vale la pena. Es una decisión que tomamos durante el Mundial. Lógicamente, hicimos un buen partido en Perú, pero espero que aquí podamos tener un poco más de control del juego”, declaró en conferencia de prensa.

Mancini también analizó lo ocurrido en el primer enfrentamiento y reconoció que el dominio fue alternado durante varios pasajes. Sin embargo, confía en que Bragantino pueda mejorar su rendimiento en casa y generar más situaciones de peligro para sentenciar la serie.

“El control fluctuó entre nosotros y Sporting Cristal. Espero que aquí podamos mantener el control, que juguemos un poco mejor para tener oportunidades de gol y asegurar nuestro pase a la siguiente fase”, sostuvo.

El técnico brasileño fue todavía más claro cuando le consultaron por la alineación que utilizará frente al conjunto celeste. Sin rodeos, confirmó que afrontará el encuentro con el mejor equipo disponible, dejando en evidencia la importancia que le otorga al torneo continental.

“La idea es salir con lo que mejor tenemos en este momento”, afirmó.

Asimismo, Mancini restó dramatismo a la racha de tres empates consecutivos que arrastra Bragantino y explicó que los resultados obtenidos forman parte del escenario que el comando técnico tenía previsto antes de afrontar esta seguidilla de compromisos.

“Empatamos con Fluminense en el Maracaná, empatamos en Lima con un equipo que no era el mismo que jugó hoy y ahora empatamos en casa. Creo que está dentro de lo que esperábamos. Queremos ganar todos los partidos, pero todo está dentro del escenario esperado”, comentó.

Incluso, el entrenador defendió el rendimiento mostrado por su equipo en el último encuentro del Brasileirao y aseguró que, por el volumen de juego generado, Bragantino hizo méritos suficientes para quedarse con la victoria.

“Hoy incluso tuvimos más posesión, lo merecimos. Si tenía que haber un ganador, en mi opinión habría sido Red Bull”, añadió.

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