El último fin de semana, el clásico peruano acaparó todas las pantallas y portales del país, como se acostumbra en cada partido de esta magnitud. Pero así como se habló mucho del aspecto futbolístico de cada equipo, también se resaltaron los errores cometidos que beneficiaron al rival y, uno de los jugadores que se llevó la mayor cantidad de comentarios negativos fue Alejandro Duarte. El portero de Alianza Lima se equivocó en los minutos finales del partido con Universitario y concedió el gol que les permitió a los ‘cremas’ celebrar en Matute.

Es tras el pitazo final en La Victoria, que el mediocampista Piero Quispe, que volvió al cuadro ‘crema’ en esta segunda mitad de año, decidió dejar temporalmente de lado la histórica rivalidad deportiva para pronunciarse sobre el complicado momento anímico que atraviesa el guardameta rival.

El volante crema demostró muchísima empatía al referirse a la infortunada acción protagonizada por el portero aliancista, comprendiendo perfectamente lo cruel que puede ser el fútbol en estas definiciones. “No sé cómo está, pero no se lo deseo a nadie. Debe ser feo, pero solo me queda mandarle el apoyo”, expresó sinceramente.

Alejandro Duarte. (Foto: Getty Images)

Demostrando un gran nivel de compañerismo profesional, el jugador merengue recalcó que los errores son parte inherente del deporte y pidió respeto para su colega. “Es un gran arquero. Como está en la misma profesión de nosotros, no le deseamos el mal a nadie”, manifestó a RPP.

Cambiando de tema, el futbolista relató la inmensa euforia desatada en el banquillo tras la agónica anotación de su compañero Lisandro Alzugaray que silenció el recinto blanquiazul. “El gol lo celebré con todos los que estábamos en la banca. Que le quede así una pelota en la última jugada de visita, está bendecido”, relató emocionado.

El canterano también aprovechó el espacio para reafirmar su inquebrantable compromiso con la institución que lo vio nacer futbolísticamente, apuntando a conseguir el anhelado título a fin de año. “Yo cuando tengo esta camiseta puesta me transformo. La ‘U’ es mi vida, es el club que me ha dado todo”, aseveró.

Piero Quispe llegó como refuerzo en la 'U' para el Torneo Clausura. (Foto: Universitario)

Una posible final como en el 2023

Piero Quispe es uno de los jugadores recordados de esa final que marca el inicio del tricampeonato de Universitario, da la casualidad que el escenario fue también en Matute y en un clásico con Alianza Lima. En su regreso, el mediocampista asegura que dicho triunfo marca un camino importante en esta campaña.

Consultado sobre la latente posibilidad de volver a cruzarse con el clásico rival en una hipotética definición por el campeonato nacional, el mediocampista no ocultó su entusiasmo, aunque pidió mucha mesura. “Sería bonito la verdad jugar un clásico, una final. Pero vamos paso a paso, falta bastante”, reflexionó.

Finalmente, el jugador aclaró que el plantel ya volteó la página de este triunfo y se enfoca íntegramente en su próximo desafío para mantener el liderato del Torneo Clausura. “Ante Garcilaso es otra final para nosotros y tenemos que seguir como siempre, debemos tener mentalidad ganadora, es nuestro trabajo”, concluyó.

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