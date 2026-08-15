Universitario de Deportes ya está listo para afrontar una nueva jornada del Torneo Clausura. El cuadro crema visitará este domingo a FC Cajamarca, con la obligación de dejar atrás el empate frente a Sporting Cristal y buscar tres puntos que le permitan mantenerse en la pelea por la parte alta de la tabla.

Para este compromiso, Héctor Cúper ya tomó algunas decisiones respecto a la conformación de su delegación. Una de las novedades es la presencia de Piero Quispe, quien ya viajó con el plantel rumbo a Cajamarca y quedó incluido en la lista de futbolistas que afrontarán este encuentro.

Sin embargo, no todos los jugadores del primer equipo fueron considerados por el técnico argentino. Según información difundida por Depor, Edison Flores, Bryan Reyna y Jordan Guivin no fueron incluidos en la lista para enfrentar a FC Cajamarca por decisión de Cúper.

En el caso de Edison Flores, su ausencia responde a una determinación técnica, pues el ‘Orejas’ no presenta una lesión que le impida jugar. El atacante volverá a quedar fuera de una convocatoria y encadenará su tercer partido consecutivo sin ser considerado por el comando técnico.

Bryan Reyna tampoco aparece entre los jugadores que viajarán para este compromiso. El extremo forma parte del plantel crema desde marzo y todavía busca ganarse un lugar más importante en la consideración de Cúper. Para esta fecha, el entrenador decidió no incluirlo en la delegación.

Jordan Guivin atraviesa una situación similar. El mediocampista llegó a Universitario en el presente mercado de fichajes y firmó un contrato por dos años y medio. Sin embargo, para este encuentro ante FC Cajamarca, Cúper optó por dejarlo fuera de la lista.

A estos nombres se suma Jorge Abdiel Gutiérrez. El panameño recién se incorporó a los entrenamientos de Universitario y todavía necesita completar su proceso de acondicionamiento físico antes de estar en condiciones de debutar oficialmente con la camiseta crema.

Así, mientras Piero Quispe ya se encuentra con la delegación que viajó al norte, Cúper tendrá que afrontar el partido con las ausencias de Flores, Reyna y Guivin, quienes no fueron convocados específicamente para este encuentro por decisión técnica.

Universitario visitará a FC Cajamarca este domingo 16 de agosto desde las 3:30 p.m., en el Estadio Héroes de San Ramón. El equipo crema buscará regresar a Lima con los tres puntos y mantenerse firme en la lucha por la punta del Torneo Clausura.

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