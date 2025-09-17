Con el tramo final de la LigaPro cada vez más exigente, los equipos ecuatorianos enfrentan el reto no solo de conseguir puntos, sino de mantener en óptimas condiciones a sus principales figuras. En ese escenario, Emelec recibió un duro golpe tras confirmar la baja de uno de sus futbolistas más reconocidos, quien no podrá estar disponible en los próximos compromisos oficiales y que representa también un ícono del fútbol peruano, Christian Cueva. La noticia se dio a conocer a través de un parte médico que también incluyó a otro jugador del plantel.

El panorama no pudo llegar en un momento más complejo para los ‘eléctricos’, que vienen de sufrir una dura derrota en el clásico ante Barcelona SC y que se encuentran luchando por mantenerse en puestos competitivos de la tabla. La ausencia de su mediocampista ofensivo, que ha tenido participación activa en el torneo pese a sus constantes molestias físicas, representa un nuevo contratiempo.

En el comunicado difundido por el club, se informó que Christian Cueva sufrió una “lesión miofacial del músculo recto anterior del cuádriceps en su pierna derecha”, producto de acciones fortuitas ocurridas en el último encuentro. Este diagnóstico obligará al volante peruano a someterse a un proceso de recuperación y, por consiguiente, perderse los siguientes partidos de Emelec.

Christian Cueva se perderá algunos partidos, pero no se sabe con exactitud, de acuerdo al informe médico. (Foto: Emelec)

Cueva había sido titular en la reciente caída 4-0 frente a Barcelona SC, disputada en el Estadio George Capwell, pero su rendimiento se vio limitado por las dolencias físicas y tuvo que ser sustituido al inicio del segundo tiempo. En la misma nota médica también se detalló la situación de José Angulo, quien atraviesa molestias musculares.

El entrenador Guillermo Duró explicó la razón de las modificaciones realizadas en pleno clásico del Astillero. “Lo del ‘Tin’ fue que sintió una contractura nuevamente, producto de lo que viene arrastrando, y lo mismo con Christian (Cueva). Son jugadores que ya presentan molestias y hacen el esfuerzo por llegar; tratamos de evaluar cuánto pueden rendir dentro de los once”, sostuvo en rueda de prensa posterior al encuentro.

Más allá de las dificultades físicas, los números de Cueva en la temporada reflejan cierta incidencia en el juego ofensivo. En la LigaPro Serie A ha disputado 11 partidos, anotando 2 goles y brindando 2 asistencias, con un total de 671 minutos en cancha. Sin embargo, su aporte ha sido intermitente debido a los problemas musculares que lo persiguen desde hace meses.

Barcelona goleó a domicilio a Emelec en una jornada de la LigaPro. (Foto: @hectornr_ph)

La derrota ante Barcelona SC significó un retroceso importante en las aspiraciones de Emelec, que quedó en la novena casilla de la clasificación con 38 puntos. La falta de regularidad y la ausencia de piezas claves han condicionado el rendimiento del equipo en la recta final del torneo ecuatoriano.

De cara a lo que viene, Emelec deberá recomponer su esquema sin uno de sus principales generadores de fútbol. El próximo desafío será frente a El Nacional, el domingo 21 de septiembre, en un partido en el que buscarán dejar atrás la goleada sufrida y reencontrarse con el triunfo.

La incertidumbre sobre el tiempo de recuperación de Cueva sigue siendo un factor de preocupación tanto para el comando técnico como para la afición. El caso de Christian Cueva se suma a una serie de episodios que han marcado su carrera en los últimos años: lesiones recurrentes, pasos por distintos clubes y el esfuerzo constante por recuperar su mejor versión con polémicas extrafutbolísticas.

