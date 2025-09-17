En medio de la incertidumbre por saber quién será el encargado de empezar una nueva historia en la Selección Peruana, desde la FPF ya habrían tomado una decisión para los próximos amistosos que están pactados para los próximos meses. Y, aunque muchos pensaban que llegaría un estratega del exterior, lo cierto es que todo apuntaría a que el nuevo entrenador está más cerca de los que muchos piensan, por lo menos para ocupar el cargo que hasta hace unas semanas era de Óscar Ibáñez.

Culminadas las Eliminatorias Sudamericanas, el comando técnico también llegó al fin de los que significó una historia no tan provechosa en cuanto a resultados pero si respecto a la inclusión de nuevas piezas de cara al futuro. Ese futuro ahora busca otro líder que sea el indicado para conseguir los nuevos objetivos, por lo que la búsqueda ya había empezado incluso días antes del último duelo con Paraguay.

Si bien, no se había confirmado el nombre de algún técnico, si se supo que ya se tenía algunos en carpeta, pero varios de ellos no iban a poder ponerse a la orden de la FPF para los próximos amistosos que la ‘Bicolor’ tiene pactados en octubre y noviembre, por lo que sería necesario buscar un opción más cercana a dichas fechas.

Perú vs. Paraguay por Eliminatorias 2026. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

Es así pues que la directiva encabezada por Jean Ferrari habría ya tomado una sorpresiva decisión de cara a dichos encuentros, y es que estarían considerando apostar a la juventud de Manuel Barreto para encargarse de la convocatoria de los dos partidos que tendrá frente a Chile y uno más ante Rusia.

Cabe resaltar que la ‘Muñeca’ no está alejado de la Federación Peruana de Fútbol pues, hace algunos meses atrás, asumió el cargo de Jefe de la Unidad Técnica de Menores. La decisión de que asuma el cargo como DT no sería una novedad en los procesos de Ferrari, pues ya en Universitario se hizo cargo del primer equipo en algunas circunstancias.

Noticia en desarrollo...

