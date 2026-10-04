José Luis ‘Puma’ Carranza, uno de los máximos ídolos de Universitario de Deportes, analizó el panorama del cuadro crema tras la llegada del técnico argentino Fabián Bustos. El histórico exvolante valoró el impacto positivo del estratega en la interna del plantel, abordó su experiencia con el comando técnico saliente de Héctor Cúper y también fijó su postura frente a las recientes y polémicas declaraciones de Bryan Reyna.

El arribo de Bustos a la ‘U’ se dio en reemplazo de Cúper con la premisa de conquistar el Torneo Clausura y pelear por el tetracampeonato. A pesar de lo complejo que resulta un cambio de DT en esta etapa de la temporada, el ‘Puma’ resaltó la rápida empatía que generó el argentino con los futbolistas merengues.

En conversación con el programa Embasados, el exfutbolista crema destacó las cualidades humanas del entrenador: “El ‘profe’ ha hecho un buen trabajo: le devolvió la alegría al club y, sobre todo, se lleva bien con los jugadores. Cuando te llevas bien con el plantel, tienes ganado medio campeonato; hay que ser claros. Es un tipo muy profesional y muy respetuoso”.

Asimismo, Carranza marcó distancias respecto al trato que sostuvo con los anteriores cuerpos técnicos que lideraron al primer equipo durante este 2026. El referente reveló que tuvo escasa comunicación con Héctor Cúper y Javier Rabanal, ponderando en su lugar la cercanía lograda por entrenadores como Jorge Fossati y el propio Bustos para mantener motivado al grupo.

En esa misma línea, el exvolante merengue profundizó sobre la importancia del clima interno: “Con Cúper no tuve mucho contacto, la verdad no sabría decirte, y con el ‘profe’ español muy poco. Con Fossati y con Bustos sí tuve bastante relación. Mientras el jugador esté contento, es positivo porque todos se ponen las pilas y quieren jugar. A veces no hay una buena relación en el grupo, y esa es la realidad: estas cosas pasan”.

Por último, el ídolo estudiantil se refirió a la situación de Bryan Reyna, quien manifestó públicamente su malestar por la falta de minutos durante la etapa de Héctor Cúper. “Sobre lo que dijo Reyna, probablemente expresó lo que siente. Se está preparando y es normal que los jugadores hablen en lugar de guardárselo; así es el fútbol. Es mejor que lo diga a que se quede callado. Lleva como seis o siete meses sin jugar, entonces tiene derecho. Además, se está portando bien porque no ha estado metido en ningún problema extradeportivo, y eso es lo importante”, apuntó el ‘Puma’.

Fabián Bustos volvió a Campo Mar y dirigió su primer entrenamiento con Universitario. (Foto: @Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 4-0 a manos de Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad luego del receso cuando reciba a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 10 de octubre desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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