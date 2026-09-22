La dolorosa e inesperada caída sufrida por Universitario de Deportes frente al Deportivo Garcilaso en la siempre complicada altura cusqueña ha desatado un verdadero sismo institucional. Este duro revés deportivo significó perder el liderato absoluto del Torneo Clausura, generando profundos cuestionamientos sobre el funcionamiento táctico del equipo. En medio de este tenso clima, el exmediocampista Rainer Torres alzó su voz autorizada para analizar el rendimiento colectivo, abriendo el debate sobre la continuidad de Héctor Cúper al mando del primer equipo para esta recta final.

El histórico volante merengue identificó graves deficiencias estructurales que el plantel estudiantil viene arrastrando silenciosamente desde jornadas anteriores, advirtiendo que la directiva crema debe tomar decisiones cruciales pensando en el título nacional.

Durante su reciente intervención en el programa televisivo Fútbol Satélite, el recordado mediocampista expresó su enorme preocupación por el bajón futbolístico que muestra la escuadra. “Es complicado porque la ‘U’ no viene jugando bien. En Matute fue un respiro y para maquillar lo que ha venido pasando”, declaró tajantemente sobre el nulo avance táctico.

Universitario venció, en el último minuto, por 2-1 a Alianza Lima en Matute. (Foto: Giancarlo Ávila/ @photo.gec)

Ampliando su análisis, el popular ‘Motorcito’ evitó responsabilizar únicamente al cuerpo técnico por esta crisis de resultados. “¿El problema es de técnico o de jugadores? Es un conjunto porque en el fútbol una sola cosa no te cambia mucho la situación”, precisó con firmeza, reconociendo que actualmente las individualidades sostienen los puntos del equipo.

Respecto a la sonada contratación del técnico argentino, el exfutbolista reconoció que su prestigio internacional suele deslumbrar fácilmente a cualquier gerencia deportiva. “Si eres directivo de un club y te dicen Cúper, lo primero que dices es ‘qué bien, un técnico de tanta jerarquía’”, expresó, comprendiendo inicialmente el gran impacto mediático que generó su llegada.

Sin embargo, Torres advirtió que las autoridades estudiantiles omitieron revisar exhaustivamente los recientes antecedentes del estratega antes de firmar el contrato. “No es casualidad que en los últimos 15 años, Cúper no haya estado en un club grande, estuvo en Siria, y debe haber alguna razón”, cuestionó severamente sobre el verdadero presente del experimentado profesional.

La goleada ante Deportivo Garcilaso abrió interrogantes sobre el futuro de Héctor Cúper. | Fotos: Paloma del Solar/@photo.gec

¿Héctor Cúper debería quedarse?

A pesar de sus marcados reparos sobre el rendimiento general, el exjugador considera que una destitución inmediata resultaría sumamente perjudicial faltando tan pocas jornadas para culminar el Torneo Clausura. “Creo que se tiene que mantener lo de Cúper hasta fin de año”, afirmó con total serenidad, priorizando la estabilidad institucional en este tramo tan decisivo.

No obstante, dejó abierta una única ventana de oportunidad si la actual administración merengue decide ejecutar un cambio de timón inminente. “Si quieres hacer un cambio lo tienes que hacer ahorita porque viene el receso de la selección y le da tiempo al nuevo técnico”, manifestó como última alternativa para intentar salvar la presente temporada.

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