Universitario respondió a FPF por derechos de TV. (Foto: Liga 1)
Universitario respondió a FPF por derechos de TV. (Foto: Liga 1)

A través de redes sociales, el cuadro crema realizó un pronunciamiento dirigido a la Federación Peruana de Fútbol. Además, mostraron su apoyo con Álvaro Barco, director deportivo de la institución.

Noticia en desarrollo...

TAGS RELACIONADOS