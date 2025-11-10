Este miércoles 12 de noviembre, Perú se mide ante Rusia en un duelo amistoso que se jugará desde el Gazprom Arena, ubicado en el país europeo. La Bicolor emprenderá un largo viaje para afrontar este partido con un plantel joven, producto del cambio generacional impulsado desde la Federación Peruana de Fútbol. Precisamente, este factor fue analizado por un Aleksandr Mostovói, histórico futbolista de Rusia, quien dejó claro no conocer a la plantilla que disputará el choque. Además, aseguró que la victoria será para los locales sin problemas.

“No sabemos casi nada de Perú. La última vez que vimos la clasificación en Rusia 2018 y de ahí no fue más. Ya son casi 10 años. Ni yo ni los jugadores casi no sabemos nada. ¿Hay algún jugador que esté jugando en España o Inglaterra? Renato Tapia creo que estaba, ahora anda ganando un poco en Emiratos Árabes", contó en diálogo con ‘Mano a Mano’.

Además, agregó: “De verdad que no sé de jugadores peruanos, quizás el viejo compañero Karpin probablemente sepa más. El problema que tenemos es no sabemos quien viene. Por ejemplo no se sabe si Perú viene con titulares o suplentes”.

Si bien reconoció que no está muy enterado del presente de la Bicolor en los últimos años. Mostovói se mostró de acuerdo con la competitividad que genera enfrentarse a países como Perú o Chile ya que, producto de la suspensión FIFA por razones políticas, sus rivales no presentaban el mejor nivel.

“Menos mal que últimamente tenemos países como Perú, Chile, Bolivia, porque antes hemos enfrentado a países que no sabemos ni como se llaman, ganando 10-0 o 7-0. Cuba por ejemplo no sabemos ni donde es y ganamos así”, relató el ex Celta de Vigo.

Mostovói mencionó a Aleksey Batrakov y Matvey Kislyak como los futbolistas claves para este partido y con mejor rendimiento en los últimos partidos. En ese sentido, Aleksandr también dejó su pronóstico para el choque, determinando una gran ventaja para los europeos.

“Ahora hay dos o tres jugadores bastantes buenos. Uno que está jugando en Lokomotiv de Moscú de nombre Aleksey Batrakov, muy bueno de verdad porque viene marcando goles, es el segundo año que marca siempre. Hay jóvenes bastante buenos. De nombres Matvey Kislyak, hay nombres bastantes buenos. Llámenme después del partido contra Perú, como le vamos a meter tres”, finalizó.

¿Cuándo serán los partidos de Perú frente a Rusia y Chile?

Los partidos de Perú frente a Rusia y Chile, ambos a disputarse en territorio ruso, están programados para este miércoles 12 de noviembre y el martes 18, respectivamente. El primero de ellos comenzará a las 12:00 p.m. (horario peruano) en el Gazprom Arena (San Petersburgo) y el segundo a las 11:00 a.m. en el Estadio Fisht (Sochi).

¿En qué canales se verán los amistosos de Perú contra Rusia y Chile?

En cuanto a la transmisión de los amistosos de Perú, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

