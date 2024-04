Luego de que Universitario de Deportes publicara la lista de convocados para el partido ante Comerciantes Unidos, por la jornada 13 del Torneo Apertura 2024, los hinchas ‘cremas’ se percataron de que no aparecía el nombre de Segundo Portocarrero. El ecuatoriano es pieza importante en el esquema de Fabián Bustos (no se había perdido un solo partido en la temporada) y su ausencia en el listado causó asombro. ¿Por qué no lo convocaron? Según pudo conocer Depor, el exjugador de Barcelona SC tiene una contusión producto de un golpe y el comando técnico ha preferido guardarlo.

Desde que inició la campaña 2024, el futbolista de 27 años ha jugado tanto la Liga 1 Te Apuesto como la Copa Libertadores. Se ha afianzado en el once ‘merengue’, pero no podrá ser parte del equipo que enfrentará a las ‘Águilas’ de Cutervo este domingo en el Monumental. La razón es que no está bien físicamente y la idea es que se recupere pronto para afrontar los próximos retos.

¿Qué pasó? Portocarrero sufrió una contusión producto de un golpe y, en los estudios que le realizaron, se determinó que tiene una sobrecarga muscular. En estos momentos, Segundo se encuentra en evaluación para determinar si solo se pierde el partido ante Comerciantes Unidos o también el encuentro de la próxima semana ante ADT en el Estadio Unión Tarma.

En lo que va de la temporada, el exjugador de Macará ha disputado doce partidos por el Torneo Apertura 2024 y tres por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Hasta el momento, solo ha recibido tres tarjetas amarillas (ante Alianza Lima, LDU de Quito y Unión Comercio). Su recorrido por la banda izquierda es importante, tanto para defender como para atacar.

Ahora, Bustos deberá pensar en el reemplazante de Portocarrero para enfrentar a Comerciantes Unidos. De momento, todo indica que Nelson Cabanillas sería quien inicie acciones por la banda izquierda. Nelson jugó gran parte de la temporada pasada en el equipo que era dirigido por Jorge Fossati, pero en 2024 no ha tenido muchos minutos desde la llegada del ecuatoriano a Ate.

Lista de convocados de Universitario para enfrentar a Comerciantes Unidos.





¿A qué hora y dónde ver Universitario vs. Comerciantes?

Universitario vs. Comerciantes Unidos está programado para este domingo 28 de abril desde las 8:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 10:00 p.m., en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 9:00 p.m., mientras que en México a las 7:00 p.m.

El duelo se disputará en el Monumental y será transmitido por la señal exclusiva de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD del servicio de Movistar, además de su versión de streaming a través de la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

