La dolorosa derrota de Universitario frente a Coquimbo Unido, ha vuelto a resurgir un tema entre los aficionados y espectadores del fútbol peruano, sobre cómo podrían moverse las piezas para la segunda mitad de año. Esto sabiendo que al culminar el Torneo Apertura, se abrirá una ventana de transferencias que les dará la posibilidad de contratar mejores alternativas a las que tienen actualmente. Pero para eso, se tendrá que dar también salidas de futbolistas que está quitando espacio para la toma de nuevas decisiones.

Si bien, este último partido de Copa Libertadores no ha sido el único malo en el año, si es un punto de quiebre importante para darse cuenta que el conjunto ‘crema’ ya perdió su imbatibilidad y la coraza que había formado con el Tricampeonato. Sobretodo porque hay rendimientos individuales que se han visto disminuidos en los últimos meses.

Es por ello que, en las oficinas del Estadio Monumental las carpetas ya están puestas sobre la mesa, donde se está empezando a descartar fichas de algunos que serán cedidos a préstamo a otros clubes del país. Pero no solo eso, si no que ya se tiene contemplado de que el nuevo DT llegue con dos refuerzos bajo el brazo, para dar un cambio en el equipo.

De acuerdo a la información brindada por Gustavo Peralta, en tienda crema ya planean que dos jugadores no pertenezcan más al plantel para la segunda mitad de año. Por el momento se trata de un peruano y también de un extranjero, lo que ayudaría a que quede un cupo libre para mirar en el mercado del exterior.

En el caso del peruano, se trata de Paolo Reyna, que no ha podido sumar los minutos esperados por él pero que tampoco ha podido contribuir como un factor diferencial en el sistema al que está acostumbrado jugar Universitario de Deportes, por ello que, incluso desde semanas atrás, cuando aún estaba Álvaro Barco, ya se había llegado a un acuerdo para que el jugador sea cedido.

Paolo Reyna aún tiene contrato con Universitario hasta 2027 (Foto: GEC)

¿Qué extranjero no va más?

Otro que no vestirá más la camiseta de Universitario, vendría a ser Sekou Gassama, el delantero senegalés que desde que llegó generó polémica tampoco seguirá en los planes. Lo que, para muchos podría ser incluso como una buena noticia debido a el cupo que quedaría libre para una mejor opción.

El delantero, que llegó con buenos carteles de parte de Álvaro Barco, se perdió casi toda la pretemporada debido a “un tema familiar”, no jugaba hace como medio año y no logró acoplarse al equipo ‘merengue’. Los minutos en los que ha estado presente, no ha podido marcar un gol solo en un amistoso a puertas cerradas. Por lo que ahora esperan que llegue un delantero con mejor cartel.

Sekou Gassama. (Foto: GEC)

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