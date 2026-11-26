La primera semifinal de la Liga 1 2026 está teniendo una previa más larga de lo esperado, pero no desde el aspecto futbolístico, sino en cuanto a lo logístico. Y es que a pocos días para el partido entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo, el primer capítulo de una llave de ida y vuelta, se pudo conocer que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) le impuso una multa al conjunto huancaíno por un grave incumplimiento en el encuentro del domingo pasado, válido por la fecha 17 del Torneo Clausura.

Sucede que pese a que el IPD no había dado la autorización para que se habilite la tribuna oriente del estadio local, Sport Huancayo desacató dicha medida para ubicar ahí a los hinchas de Universitario. El argumento de la institución anfitriona fue que muchos de estos seguidores cremas tenían entrada en mano y corrían el riesgo de quedarse fuera del recinto.

Pese a estas explicaciones, la entidad del Estado le aplicó una multa a Sport Huancayo, la misma que ya fue cancelada, según informaron en el programa Modo Fútbol. Un detalle no menor es que pese a haber recibido este castigo económico, el club en cuestión pretende volver a abrir la tribuna oriente para la primera semifinal contra la ‘U’.

El Estadio IPD de Huancayo albergará la primera semifinal de la Liga 1 2026. (Foto: IPD)

Hasta el cierre de esta nota, la Dirección de Seguridad Deportiva (DISEDE), órgano adscrito al IPD, no ha emitido un pronunciamiento respecto a qué tribunas estarán disponibles para el choque de este fin de semana. Lo más probable es que, tal como se reveló el pasado miércoles, solo quede habilitada el sector de occidente. Esto debería conocerse entre hoy y mañana viernes.

Desde lo futbolístico, Richard Pellejero viene trabajando para recibir a Universitario y cosechero un resultado parecido al del pasado domingo, donde su equipo se impuso por 4-1. La idea del técnico uruguayo es conseguir una amplia ventaja para luego visitar el Estadio Monumental con el panorama favorable.

Del lado de la ‘U’, Fabián Bustos no podrá contar con Horacio Calcaterra en el centro del campo y todo apunta a que Jorge Murrugarra será el titular. Es posible que haya un cambio de esquema táctico en el conjunto estudiantil, uno más defensivo y conservador, dependiendo de los últimos trabajos de aquí hasta que el entrenador argentino defina su alineación titular.

Sport Huancayo ya canceló la multa impuesta por el IPD. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo juegan Universitario vs. Sport Huancayo?

Universitario vs. Sport Huancayo se enfrentarán este fin de semana en el compromiso correspondiente a la ida de las semifinales de los play-offs de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 29 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

¿En qué canales ver Universitario vs. Sport Huancayo?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Sport Huancayo, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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