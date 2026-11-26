FC Cajamarca inició la Liga 1 2026 con muchas expectativas, contratando a varios futbolistas con experiencia y dando señales de querer quedarse por varios años en la máxima categoría del fútbol peruano. Sin embargo, la situación fue cambiando de rumbo con el correr de los meses y el conjunto cajamarquino terminó perdiendo la categoría tras un año de malos resultados. En medio de dicha desgracia, un futbolista supo destacar con luz propia y todo apunta a que dará un salto importante en su carrera para el 2027: Mauricio Arrasco.

El atacante cerró el año disputando 34 partidos, marcando ocho goles y sirviendo cinco asistencias. Pese a que FC Cajamarca no pudo levantar en la recta final de la temporada, Arrasco fue de lo más destacado del equipo y registró números que llamaron la atención de más de equipo de la capital. Así pues, en las últimas semanas fue vinculado con Alianza Lima y Sporting Cristal, quienes podrían ficharlo para el 2027.

En medio de estas opciones en el mercado, Mauricio Arrasco utilizó sus redes sociales para pronunciarse tras su cierre de temporada, aprovechando la oportunidad para despedirse del pueblo cajamarquino. “Hoy me toca despedirme del club que me dio tanto y di tan poco. Quiero agradecer a todo el club FC Cajamarca y su tierra tan linda”, señaló en su cuenta de Instagram.

Mauricio Arrasco marcó ocho goles con FC Cajamarca en la temporada 2026. (Foto: ITEA Sports)

En esa misma línea, valoró la unión que hubo en FC Cajamarca pese a las adversidades y el desenlace fatídico que tuvo el equipo al perder la categoría. “No fue el año que, en lo grupal, hubiéramos querido terminar; pasamos por altas y bajas, pero siempre juntos como un equipo. Quiero agradecer a cada uno de mis compañeros y en especial al comando técnico, que sin ellos no hubiera sido posible todo lo que hice”, agregó.

Finalmente, el futbolista de 22 años se mostró agradecido con FC Cajamarca por haber contribuido en su crecimiento como profesional, pese a que el resultado final no fue el que esperaban. “Sin nada más que decir, gracias por hacerme crecer como profesional y como persona aprendí mucho en tan poco tiempo y es gracias a todos los que fueron parte de todo este año. Siempre los llevaré en mi corazón”, aseveró.

Por ahora, se sabe que Alianza Lima y Sporting Cristal están tras los pasos de Mauricio Arrasco, algo que debería definirse en más próximas semanas. A raíz del cambio de reglamento, en donde la Liga 1 exigirá que los clubes alineen obligatoriamente a un Sub-23 en cancha, un delantero con sus características se muestra atractivo para el próximo mercado de pases.

Mauricio Arrasco podría volver a Alianza Lima para la temporada 2027. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2027?

La Liga 1 2027 tiene como fecha tentativa de inicio el viernes 22 o sábado 23 de enero, según adelantó Jesús Gonzales, gerente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, en declaraciones al programa Hablemos de MAX. De esta manera, el campeonato peruano comenzaría durante la segunda quincena de enero, con los clubes trabajando desde diciembre en la conformación de sus planteles y la pretemporada.

Sin embargo, todavía falta que la fecha sea ratificada por las comisiones correspondientes de la organización. La planificación también contempla ajustes en el calendario por las consecuencias que pudiera generar el Fenómeno El Niño alrededor del país. Por ahora, el 22 o 23 de enero es la referencia inicial para el comienzo de una nueva temporada del fútbol peruano.

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