Alianza Lima ya está clasificado a la final de los play-offs de la Liga 1 2026, por lo que solo le resta conocer a su rival en esta instancia, que saldrá de la llave entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo. Mientras se definen las semifinales del campeonato, en la interna del conjunto blanquiazul vienen trabajando para recuperar a aquellos futbolistas lesionados y que se perdieron la recta final del Torneo Clausura. Pablo Guede quiere contar con su plantel completo para estos partidos definitorios.

Según informó el periodista Gerson Cuba, varios de los jugadores que presentan molestias físicas vienen cerrando su etapa de recuperación. Marco Huamán, quien sufrió un esguince de segundo grado en el tobillo izquierdo y se perdió los dos últimos encuentros del Clausura, continúa realizando trabajos de campo y todo hace indicar que estará disponible para afrontar las finales. Es titular indiscutible en el esquema de Guede.

El caso de Jairo Vélez es similar. El ecuatoriano nacionalizado peruano sufrió una distensión traumática en el vasto externo del muslo derecho, situación que también lo marginó de los dos últimos compromisos del Clausura, además del amistoso de la Selección Peruana frente a Bolivia. Su situación también evoluciona favorablemente y hay optimismo en la interna íntima sobre su recuperación.

Jairo Vélez apunta a ser titular en las finales de la Liga 1 2026. (Foto: Alianza Lima)

Nicolás Díaz fue otro de los jugadores que no pudo cerrar el Torneo Clausura con normalidad, a raíz de haber sufrido un desgarro en los isquiotibiales tras el partido ante Los Chankas en Andahuaylas. Ahora que está realizando trabajos de campo, el zaguero chileno viene recibiendo un seguimiento especial por parte del departamento médico y se espera que esté apto para salir en lista en las finales, ya sea en la ida o en la vuelta.

De estos tres futbolistas, al menos Marco Huamán y Jairo Vélez son titulares indispensables en el esquema de Pablo Guede, por lo que en Alianza Lima esperan que puedan estar al 100% lo más pronto posible. Ambos han sido claves a lo largo de la temporada y ahora tendrán que revalidarlo en dos partidos que definirán al campeón de la Liga 1 2026.

Guede, por su parte, viene recuperándose satisfactoriamente tras haber sido operado el último fin de semana por una apendicitis aguda, según informó Alianza Lima en un comunicado. Una vez que el entrenador argentino se encuentre en óptimas condiciones, regresará a sus labores y se enfocará dejar todo listo para cuando le toque afrontar las finales.

Pablo Guede fue operado de una apendicitis aguda. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo jugará Alianza Lima los play-offs de la Liga 1 2026?

Alianza Lima ya tiene asegurada su presencia en la final de la Liga 1 2026, por lo que no tendrá que disputar las semifinales. El equipo blanquiazul, que conquistó el Torneo Apertura y terminó como líder de la tabla acumulada, esperará al ganador de la llave entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo para conocer a su rival por el título nacional. Esta semifinal se jugará el 29 de noviembre y el 4 de diciembre, en partidos de ida y vuelta.

De esta manera, Alianza Lima disputará la final nacional el 8 y 13 de diciembre. El primer encuentro será el martes 8, mientras que la revancha se jugará el domingo 13 de diciembre en el Estadio Alejandro Villanueva, donde los íntimos cerrarán la serie en condición de local por su mejor ubicación en el acumulado. Así, el equipo de Pablo Guede tendrá la oportunidad de luchar por el campeonato en los últimos partidos de la temporada.

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