Universitario de Deportes continúa trabajando para llegar lo mejor posible a la primera semifinal frente a Sport Huancayo, entendiendo que la cachetada que sufrieron el pasado fin de semana es una alerta para que puedan reaccionar a tiempo. En ese sentido, Fabián Bustos viene ensayando algunas variantes tácticas y podríamos tener algunas sorpresas este domingo en el primer choque entre ambos equipos, llave que definirá el rival de Alianza Lima en la final por el título nacional.

Cuando se esperaba que Horacio Calcaterra pudiera estar disponible para este encuentro, sobre todo por la necesidad de Universitario de contar con un futbolista de sus características para compensar las deficiencias mostradas por Juan Manuel Requena, todo hace indicar que no lo arriesgarán al no estar al 100%. Recordemos que el mediocampista se perdió el duelo del fin semana ante el ‘Rojo Matador’ por aquejar un fuerte dolor en el tobillo derecho.

En ese sentido, según informaron en el programa L1 Radio, todo hace indicar que el titular en el centro del campo será Jorge Murrugarra, quien también se perdió la última jornada del Torneo Clausura por acumulación de tarjetas amarillas. Así pues, Fabián Bustos contará con un jugador de corte más defensivo para contrarrestar las virtudes de Sport Huancayo.

Horacio Calcaterra se perderá la primera semifinal ante Sport Huancayo. (Foto: Getty Images)

Con esto, la idea del comando técnico y del departamento médico de Universitario es que Horacio Calcaterra pueda estar listo para la semifinal de vuelta, a disputarse el próximo viernes 4 de diciembre en el Estadio Monumental. Aquel día la ’U’ necesitará ser más ofensivo y contar con una mejor distribución de la pelota, una faceta en la que ‘Calca’ cumple.

En tienda crema saben perfectamente que esta llave dura 180 minutos y necesitan guardar gasolina para el encuentro de vuelta. Eso sí, una premisa clave para este primer partido en suelo huancaíno es no recibir goles, una tarea que sigue estando pendiente para el conjunto crema a lo largo de la temporada, pero que para esta ocasión el margen de error es más estrecho.

Por otro lado, en la parte ofensiva se espera el retorno de Gianluca Lapadula y Lisandro Alzugaray, o al menos a uno de los dos. Es posible que Bustos decida ser más conservador en esta primera semifinal, por lo podría quitar un atacante para poblar más el centro del campo. Asimismo, está sobre la mesa la chance de que arme una línea de cinco en el fondo. Todo esto se definirá entre hoy y mañana.

Jorge Murrugarra apunta a ser titular ante Sport Huancayo en la primera semifinal. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo juegan Universitario vs. Sport Huancayo?

Universitario vs. Sport Huancayo se enfrentarán este fin de semana en el compromiso correspondiente a la ida de las semifinales de los play-offs de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 29 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

¿En qué canales ver Universitario vs. Sport Huancayo?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Sport Huancayo, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR