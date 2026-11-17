Marcos Lliuya encontró una oportunidad para seguir compitiendo en la máxima categoría del fútbol peruano. Pese a que la temporada 2026 terminó siendo complicada para UTC, el volante de 34 años logró destacar individualmente y se mantuvo como uno de los futbolistas más regulares del equipo cajamarquino. Su rendimiento le permitió volver a despertar el interés de otros clubes y ahora tiene encaminado su siguiente paso.

Según informó la periodista Jessica Barrios, Marcos Lliuya llegó a un acuerdo para regresar a Sport Huancayo de cara a la temporada 2027. De esta manera, el mediocampista volverá al equipo donde desarrolló gran parte de su carrera profesional y permaneció durante casi diez años. El ‘Rojo Matador’ ya tiente asegurado su retorno, aunque todavía se espera el anuncio oficial de la institución.

La operación también responde al complicado presente deportivo que atraviesa UTC, que perdió la categoría y jugará la Liga 2 en 2027. Lliuya, que también había descendido con Alianza Universidad en 2025, buscará mantenerse en Primera División. Por eso, su regreso a Sport Huancayo representa una oportunidad para continuar su carrera en un equipo que conoce muy bien.

En cuanto a sus números de este año, el volante registró 38 partidos entre Liga 1 y Copa de la Liga, firmando siete goles y siete asistencias con UTC, además de acumular 3149 minutos en la cancha. Fue titular en 36 encuentros y participó directamente en 14 anotaciones del conjunto cajamarquino. Incluso, después de marcar ante FC Cajamarca en octubre, reconoció que estaba viviendo una campaña destacada en el aspecto goleador.

Marcos Lliuya volverá a Sport Huancayo tras su paso por UTC y Alianza Universidad de Huánuco. (Foto: Getty Images)

Su primera etapa en Sport Huancayo también dejó registros importantes. Entre 2015 y 2024, Marcos Lliuya disputó 349 partidos entre todas las competiciones, anotó 15 goles y entregó 63 asistencias con la camiseta del conjunto huancaíno. Además de su aporte ofensivo, se convirtió en uno de los referentes del plantel y fue parte de campañas en las que el club consiguió clasificarse a torneos internacionales.

La salida del mediocampista se produjo al finalizar la temporada 2024, cuando no logró llegar a un acuerdo para extender su vínculo. En aquel momento, el propio futbolista reconoció que su intención era continuar en la institución, aunque las negociaciones no llegaron a buen puerto. “Jugar en Sport Huancayo me dio la oportunidad de jugar al fútbol profesional. De los 10 años que estuve en el club, siempre estaré agradecido. Mi prioridad era quedarme, pero hay cosas que escapan de mis manos”, expresó.

Ahora, dos temporadas después, Marcos Lliuya tiene la posibilidad de volver a vestir la camiseta del equipo que marcó gran parte de su trayectoria. Su experiencia, conocimiento del club y los números que consiguió durante su etapa en UTC son aspectos que buscará poner al servicio de Sport Huancayo en el 2027. Entre tanto, el cuadro huancaíno sigue enfocado en su lucha por llevarse el Torneo Clausura a falta de una fecha.

Marcos Lliuya registro siete goles y siete asistencias con UTC en la temporada 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Sport Huancayo?

Luego de vencer por 2-1 a Cienciano, Sport Huancayo volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Universitario, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 22 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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