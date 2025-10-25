Este domingo 25 de octubre de 2025 podría significar un momento histórico para Universitario de Deportes: un nuevo tricampeonato nacional. Con ventaja en el Torneo Clausura y la comodidad de haber ganado el Apertura, solo necesitan una victoria para coronarse, a falta de tres fechas por jugarse. En el marco de la jornada 16, se medirán ante ADT y -como era de esperar- un gran número de hinchas se hizo presente en la llegada del plantel a la ciudad de Tarma, escenario del cotejo.

No cabe duda que el 2025 irradia una sonrisa para Universitario de Deportes en el plano local. Los cremas se mostraron como el equipo más regular y, fruto de ello, están cerca de alcanzar su objetivo en la Liga 1 por tercera vez consecutiva. De la mano de Jorge Fossati (campeón en 2023), quieren darle punto final al arduo trabajo de la temporada.

Si bien en el plano internacional quedó una deuda pendiente (avanzaron hasta octavos de final de Copa Libertadores, eliminados por Palmeiras), a nivel local quedó claro el dominio de Universitario. Ganar el Torneo Apertura le otorgó una gran ventaja y para el Clausura mantuvo una base que le permitió quedar muy cerca de consagrarse.

El banderazo de los hinchas de Universitario en Tarma. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

El plantel completo enrumbó el viaje hacia Tarma y se encontró con un mar de hinchas que no dejaron de alentar en su llegada. Las calles de esta ciudad se ven abarrotadas a un día del crucial duelo. No es para menos, solo tienen que ganar y serán inalcanzables para Cusco FC, su más cercano perseguidor.

En las afueras del hotel de concentración, se pudo ver banderolas e instrumentos musicales con un gran marco de seguidores para alentar al equipo. El cuadro crema cuenta con el apoyo completo y, como respuesta, desde el plantel decidieron salir para retribuir este cariño.

Alex Valera fue uno de los primeros en asomarse para saludar a los hinchas y evitar también que ingresen al hotel como parte de esta algarabía. Detrás de él, se encontraban el resto de jugadores y también Jorge Fossati, quien motivó a todos para realizar el saludo respectivo, en compañía también de algunos efectivos policiales.

Sin dudas, la motivación es amplia para Universitario y este domingo irán por la victoria, aunque también chocarán con un rival que tiene objetivos pendiente porque -de ganar- podría acercarse a los puestos de clasificación a torneos internacionales. Por lo pronto, solo quedan detalles para el grito de campeón de los cremas y corroborar que todo el esfuerzo no fue en vano.

¿Cuándo juegan Universitario vs. ADT?

Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a ADT, en partido válido por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 26 de octubre desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Unión Tarma.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

