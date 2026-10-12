Si bien ya culminó la fecha 12 del Torneo Clausura, las repercusiones de lo ocurrido el último fin de semana siguen trayendo cola y diversos comentarios por parte de los protagonistas. Esta vez quien tomó la palabra fue Franco Velazco, administrador provisional de Universitario de Deportes, refiriéndose a lo dicho por Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, luego del triunfo por 2-1 sobre Cusco FC.

Sucede que el director técnico argentino se solidarizó con Miguel Rondelli, DT de Melgar, quien dio a entender que su equipo fue perjudicado el pasado sábado en el empate por 2-2 frente a Universitario. “Por eso me solidaricé con el entrenador de Melgar. Dejen que el fútbol ponga a cada uno en su lugar, porque hay muchos equipos que vienen haciendo bien las cosas. Pero, sigan tirando contra nosotros, que no van a poder porque vamos a mantenernos unidos todos”, apuntó.

Esto, por supuesto, no cayó nada bien en la interna de Universitario, pues indirectamente se refirieron a ellos. En ese sentido, Franco Velazco tomó la palabra en diálogo con los medios de comunicación y apuntó a que la solidaridad a la que hace mención Guede, se verá a fin de año cuando esté en juego el título de la Liga 1.

“La solidaridad la vamos a ver a fin de año, porque esto, como dijimos nosotros, si bien es cierto la ‘U’ no ha tenido la regularidad que nosotros buscábamos y queríamos a comienzos de año, claramente eso lo vamos a ver a fin de año con los resultados”, afirmó.

Eso no fue todo, pues el administrador de la institución merengue agregó: “Acá es clarísimo quién sale campeón, quién clasifica a Copa Libertadores y a fin de año vamos a ver los resultados. Y ahí vamos a ser solidarios con aquellos que dicen que son solidarios entre primos hermanos y amigos de clubes”.

Franco Velazco es el actual administrador provisional de Universitario. (Foto: Universitario)

Finalmente, Franco Velazco respondió a las quejas de Miguel Rondelli, quien aseguró que a Melgar “siempre nos tratan como porquería”, en referencia a que hubo una presunta falta sobre Matías Lazo previo al segundo gol de Alex Valera. El administrador crema remarcó que ni Universitario ni la prensa tienen la culpa de que el entrenador del ‘Dominó’ haya replanteado mal en el segundo tiempo.

“Universitario y la prensa no tienen la culpa de que haya hecho malos cambios, de que haya sacado a sus mejores jugadores y que no haya tenido la capacidad de poder replantear su equipo, y que el comando técnico de Fabián (Bustos) haya hechos los cambios necesarios para recuperar el partido”, sentenció.

Pablo Guede se refirió al polémico partido entre Universitario vs. Melgar. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 2-2 con Melgar, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 18 de octubre desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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