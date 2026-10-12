Este fue un fin de semana de cambios en la tabla del Torneo Clausura y uno de los más importantes fue el de Sporting Cristal. Tras su victoria ante UTC, el equipo rimense se convirtió en el líder del torneo, luego de la derrota de Deportivo Garcilaso y el empate de Universitario. Tras ello, Leandro Sosa, lateral del conjunto celeste, habló con Fútbol Como Cancha, sobre el momento que vive el equipo en el campeonato. El futbolista explicó las claves de esta recuperación y destacó el trabajo realizado puertas adentro.

“Éramos conscientes de lo que nos estaba faltando, o por lo menos de las cosas que se venían haciendo mal. Así que, como te repito, trabajando con humildad y, sobre todo, con la conciencia tranquila de que había cosas para hacer y para mejorar”, señaló el lateral, quien también resaltó la importancia de la llegada de Roberto Mosquera y de los compañeros que se incorporaron al plantel.

El jugador consideró que el equipo ha evolucionado en distintas facetas del juego, especialmente en defensa. Además, reconoció que la derrota ante Sport Boys fue uno de los momentos más difíciles de la temporada, pues sintieron que habían tocado fondo. Ahora, con mejores resultados y mayor confianza, los rimenses buscan sostener su rendimiento y mantenerse en la pelea por el título.

“Hoy la realidad es que estamos primeros y tenemos que defenderlo. No es decir que queremos ser campeones porque sí, sino que lo tenemos que trabajar, lo tenemos que ir a buscar, pero, sobre todo, lo tenemos que defender”, sostuvo Sosa. El futbolista remarcó que el plantel debe mantener la humildad y no perder de vista el trabajo diario, considerando que todavía tiene objetivos importantes por delante.

Sosa también reconoció que durante los momentos complicados de la temporada hubo cierta distancia entre el equipo y los hinchas celestes. Sin embargo, consideró que el compromiso de los futbolistas debe reflejarse dentro de la cancha para que la afición vuelva a sentirse representada. “La única forma de obtener un resultado a fin de año es que estemos todos alineados: cuerpo técnico, jugadores, hincha, dirigencia”, afirmó.

Otro de los temas abordados fue su continuidad en Sporting Cristal. Sosa confirmó que su contrato termina al finalizar la temporada, aunque cuenta con una opción de renovación vinculada a su participación en los partidos. “Tengo la ilusión de seguir jugando y eso haría que renueve, que es lo que quiero yo y lo que quiere mi familia. Estamos tranquilos acá en Lima”, manifestó, dejando en claro su deseo de permanecer en el club.

En cuanto al funcionamiento colectivo, el lateral destacó el liderazgo de Yoshimar Yotún, a quien considera el jugador más importante del equipo en el último tiempo. También señaló a Miguel Araujo como otro referente del plantel y valoró la sociedad futbolística que ha construido con Santiago González. Para Sosa, la combinación de experiencia, entendimiento dentro de la cancha y competencia interna ha sido importante para sostener la recuperación celeste.

Finalmente, el futbolista se refirió a las polémicas arbitrales que rodean a la Liga 1 y a la postura que debería asumir Sporting Cristal frente a estas situaciones. Si bien afirmó que se identifica con el perfil tranquilo de la institución, consideró que el club debe mantenerse alerta y hacerse escuchar cuando sea necesario. “A veces hay que sacudir un poco para que, por lo menos, sea más equitativo”, sentenció.

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