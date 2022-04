El Estadio Monumental será escenario de un nuevo clásico. Este domingo 17 de abril, por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1, Universitario recibirá a Alianza Lima a partir de las 3 de la tarde. Un encuentro que promete ser emocionante de principio a fin en el estadio del elenco crema.

Universitario viene de remontar 2-1 a Ayacucho FC en el Estadio Ciudad de Cumaná con goles de Cayetano y Polo. La ‘U’ consiguió su segundo triunfo seguido y buscará ampliar la buena racha en el Torneo Apertura. Se ubican en el quinto puesto con 16 unidades, a 4 del líder Deportivo Municipal.

En tanto, Alianza Lima venció 1-0 a UTC con gol de Hernán Barcos y cortó una racha de tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura. El elenco de Carlos Bustos, que tiene un partido pendiente contra Sport Huancayo, se ubica en el puesto 13 con 8 puntos.

Sin embargo, en la semana perdieron nuevamente por la Copa Libertadores. Esta vez fue 2-1 ante Colo Colo en Chile y acrecentó la racha negativa del conjunto íntimo en el torneo internacional de 25 encuentros sin conocer la victoria. Un golpe duro del que buscan recuperarse.

En el cuadro victoriano no hay ninguna lesión por lamentar antes del encuentro; sin embargo, hay cierta preocupación por el cansancio de disputar la Copa y el torneo local al mismo tiempo.

Por su parte, en Universitario aún no está totalmente confirmada la presencia del goleador Alex Valera. El atacante sufrió un golpe y sería esperado hasta último minuto. Si no está en condiciones, Alex Succar arrancará como titular. Además, el técnico Álvaro Gutierrez no podrá contar con Rodrigo Vilca, quien vio la roja en el partido pasado.

Por el momento en el que viven ambas escuadras, Universitario parte como favorito en las casas de apuestas. Un triunfo del conjunto local paga entre 2.08 y 2.20 lo apostado. Mientras tanto, si los dirigidos por Carlos Bustos se llevan los tres puntos paga entre 3.25 y 3.60.

Universitario vs Alianza Lima: Cuotas en las casas de apuestas

CASAS DE APUESTAS UNIVERSITARIO EMPATE ALIANZA LIMA INKABET 2.10 3.40 3.60 BETSSON 2.08 3.45 3.25 SOLBET 2.20 3.14 3.60 DORADOBET 2.05 3.33 3.50

*Cuotas sujetas a cambios





