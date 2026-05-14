Universitario vs. Atlético Grau se enfrentan este viernes 15 de mayo desde la 8:00 p.m. en el Estadio Monumental de Ate, por la jornada 145 del Torneo Apertura de la Liga 1. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa, según tu zona horaria y la modalidad que tengas para conectarte a la transmisión.

Universitario de Deportes sigue sin recomponerse de los malos resultados que ha conseguido en los últimos partidos, no solo en Copa Libertadores si no también en la Liga 1. En el último partido frente a Sport Boys empataron sin goles en el Estadio Miguel Grau pero con rezagos que se sentirán también en este partido.

En ese partido, en apenas el primer minuto del juego fue expulsado José Carabalí, por lo que no estará presente en este compromiso. Además, aún no se sabe al 100% si es que Álex Valera podrá llegar para este compromiso, por lo que podría repetirse la dupla Edison Flores y Lisandro Alzugaray.

Lo que sí podría ilusionar al hincha ‘crema’, es que hoy se marcó el inicio de un nuevo comienzo con la llegada y oficialización de Héctor Cúper como nuevo entrenador del conjunto ‘merengue’ pero no estará aún en el banquillo en este compromiso, será el último de Jorge Araujo y a partir del sábado el argentino estará al mando.

Por otro lado, Atlético Grau atravesa un momento mucho peor, estando en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones, por lo que necesita escalar más arriba para que luego eso no lo complique en el torneo clausura con el descenso. Ha perdido en los últimos tres partidos que ha disputado.

De hecho, su último triunfo fue sorpresivo frente a Sporting Cristal en Sullana, posterior a ello ha perdido frente a Alianza Lima, ADT y Cienciano, por lo que no se planta como favorito en este compromiso. Raúl Ruidíaz está disponible para volver al Estadio Monumental y enfrentar a su ex-equipo.

Universitario vs. Atlético Grau: horarios del partido

El partido entre Universitario vs. Atlético Grau se disputará este viernes 15 de mayo en el Estadio Monumental de Ate. El encuentro comenzará a las 8:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Chile, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver el Universitario vs. Atlético Grau?

Este encuentro entre Universitario vs. Atlético Grau será televisado para todo el pueblo peruano por la señal exclusiva de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable, así como en su alternativa de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz.

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