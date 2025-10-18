Estamos ingresando a la recta final del Torneo Clausura y poco a poco Universitario de Deportes se va acercando al objetivo del tricampeonato. Con 30 puntos y el liderato absoluto del segundo certamen de la temporada, los cremas dependen de sí mismos. Así pues, a pocos días para enfrentar a Ayacucho FC, Jorge Fossati recibió una buena noticia antes de conformar su nómina de convocados.

Según el reporte de L1 MAX, Horacio Calcaterra entrenó con normalidad durante las últimas sesiones y ya tiene el alta médica para ser tomado en cuenta por el comando técnico de Universitario. De esta manera, el ‘Nono’ deberá definir si incluye al mediocampista dentro de sus opciones para el enfrentamiento con los ‘Zorros’.

Calcaterra no juega con la ‘U’ desde el 20 de septiembre, cuando tuvo minutos en el 2-1 sobre UTC en Trujillo. Si bien aquel día ingresó por Martín Pérez Guedes y jugó casi todo el segundo tiempo, no terminó ileso y horas más tarde se confirmó que padecía molestias físicas, algo con lo que tuvo que lidiar durante casi un mes.

Ahora que ya no aqueja los dolores que imposibilitaron que fuera tomado en cuenta por Jorge Fossati, el comando técnico espera tenerlo como piensa de recambio considerando la importancia seguidilla de partidos que se avecinan: después del cruce con Ayacucho FC, enfrentarán a Sporting Cristal en el Nacional y a ADT en Tarma.

Pese a su poco ritmo de competencia durante el último tiempo, en Universitario confían en que Horacio Calcaterra aportará con su experiencia en el centro del campo para secar adelante estos encuentros. Aunque está muy lejos de ser titular, ‘Calca’ es consciente del rol que le toca asumir y está listo para ser la cara.

Un detalle no menor es que el contrato de Calcaterra con Universitario vence en diciembre de este año, pero hay interés para renovarlo. Según pudo conocer Depor, las conversaciones aún no han iniciado, no obstante, la idea del club es que se quede para que continúe siendo esa pieza de experiencia que necesita todo plantel. A sus 36 años, el santafesino quiere seguir aportando su granito de arena.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego que su encuentro frente a Sporting Cristal quedase reprogramado, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Ayacucho FC, en el partido válido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el lunes 20 de octubre desde las 8:15 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU para todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

